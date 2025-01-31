歐聯｜曼城皇馬附加賽狹路相逢　連續3屆互撼　米蘭祖雲達斯分遇荷甲「雙燕」 (21:19)

曼城及皇家馬德里過去3季皆在歐聯淘汰賽階段「冤家路窄」上演生死鬥，往績稍稍佔優的皇馬在2021／22球季4強兩回合計加時險勝6：5躋身決賽，去季雙方8強戰成4：4平手，皇馬互射12碼贏4：3晉級。曼城就在2022／23球季扳回一城，4強兩仗大勝「銀河艦隊」5：1。值得一提的是，曼、皇雙方這3次交手的勝方，最後都成為當屆歐聯盟主。歐聯附加賽首回合將在2月12和13日凌晨上演，次回合則2月19和20日凌晨舉行。

對於今屆早早就在附加賽遇上老對手，曼城領隊哥迪奧拿寄望對皇馬時，球隊狀况會有改善，「我們將有兩周時間備戰，屆時部分球員將可復出，新加盟的球員亦可參戰，希望我們可以有脫胎換骨的表現」。皇馬主帥安察洛堤則明言：「我們不喜歡與曼城比賽，不過要在歐聯登頂，就必須要面對及擊敗勁敵。」同時，今周西甲聯賽作客榜下游球隊愛斯賓奴前夕，皇馬翼鋒雲利斯奧斯祖利亞特別點出今季已在聯賽攻入15球的星級射手基利安麥巴比，並表示他及隊友「絕對樂意為麥巴比鋪橋搭路，助他成為所有賽事的最佳射手」。

其他列強戰情方面，已鎖定歐聯16強一席的馬德里體育會，將在下周日凌晨主場撲擊歇冬後狀態極差，各項賽事錄得4連敗且未曾破門的馬略卡。此外，巴塞隆拿宣布中場主力柏迪將與會方續約至2030年。將與蘇超代表些路迪爭逐16強席位的德甲豪門拜仁慕尼黑，明晚將主場迎戰今季德甲「不設防」、目前以48個失球位列聯賽之冠的基爾。至於下周日凌晨作客柏林聯的RB萊比錫，就已落實收購PSG攻中沙維西蒙斯。此外，土耳其球隊加拉塔沙雷有意向AC米蘭借入今季表現未如理想的射手艾華路莫拉達。

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