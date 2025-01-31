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歐霸｜明奈改任攻中即獻傳射　曼聯「摘星」唯一不敗闖16強　熱刺3小將建功派3蛋晉級 (18:18)

曼聯的19歲新星明奈今晨（31日）歐霸末輪改踢進攻中場即先助攻後開齋，帶領球隊作客以2：0挫布加勒斯特星隊，賽後8戰得18分得第3名，並以唯一不敗之師的美名直闖16強，主帥魯賓艾摩廉賽後為不用踢淘汰賽附加賽而高興，理由是麾下將有較多時間恢復、備戰和認識他的足球理念。

曼聯此役將隊長般奴費南迪斯與明奈的位置對調，令兩人分任防中和攻中，並在上半場反客為主，惟至下半場60分鐘才藉明奈傳球予下半場披甲的中場達洛治打開紀錄；8分鐘後，明奈獲另一後備上陣的翼鋒阿歷真度加拿祖助攻破門，令「紅魔」淨勝兩球而回，領隊魯賓艾摩廉說：「司職防中的明奈一直在掙扎，這次擔任攻中因接近禁區而更加自由，亦不需時常返回後場協防。我們需要時間了解球員，將為他們找出最佳位置。」

同日傷兵滿營的熱刺，憑3名小將前鋒後備上陣的20歲的丹尼斯卡利特、19歲的阿查爾，以及擔正的17歲的米基摩亞下半場先後建功，主場以3：0大勝艾夫斯堡，賽後8戰得17分排第4晉級16強。拉素雖作客以0：1負布拉加破不敗身，但仍與主場以3：1勝柏辛域陀尼亞的畢爾包同得19分，分別以榜首和次席出線，而順利晉身16強的尚有法蘭克福、里昂、奧林比亞高斯及格拉斯哥流浪。「法福」作客0：2不敵羅馬後仍以16分排第5，得12分的「首都狼」則以第15名獲淘汰賽附加賽資格；而由摩連奴執教的費倫巴治作客打和米迪蘭特以10分名列第24，得以趕上附加賽「尾班車」。此外，里昂今宣布已與去年尾被AC米蘭革職的主帥方辛卡簽約兩年半。

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