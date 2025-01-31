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賀歲盃｜黃洋返港首戰賀歲盃　期待重遇卡卡交手　朱志光領軍冀了解舊部科蘭狀態 (16:51)

香港明星隊今次陣容，有去夏掛靴的港足前隊長黃洋，相隔半年重返香港「復出」兼首戰賀歲盃。他透露26年前曾跟卡卡有一面之緣，期待明晚（2月1日）能跟這名巴西隊球星同場較量。

黃洋掛靴後返回祖家上海，今早出席賀歲盃賽前記者會時稱，過去半年一直有關注本地足球，亦好掛住本地球迷，笑言參加賀歲盃是「職業球員最後一塊拼圖」，「點都要踢一場，這樣足球生涯就完美」。他稱很榮幸能跟山度士及陳偉豪等前輩合作，最近都有跑步保持狀態。

「大哥」亦有跟曾在傑志做隊友的烏拉圭隊球星科蘭打招呼，「他當年幫了傑志好多，宣傳傑志和香港足球」，但他今次最期待與今晚才抵港的卡卡較量，透露26年前曾跟這名巴西隊球星同場參與青年軍訓練營，「食飯時見到都會吹吓水，個幾年都是好好回憶，今次有機會見返他都好開心。他好斯文、溫柔，當時好主動和我們交流，好友善」。

另一港足前隊長陳偉豪笑言，今次對手世界明星隊是「打機才有的組合」。連續兩年參加的他笑稱，希望有機會攔截曼城前隊長大衞施華，並笑言：「有些世界明星隊球員無我咁有經驗，我是少數對過『6條煙』（2003年皇馬訪港），我可以向他們分享一下。」

今次香港明星隊由傑志前帥、現任傑志女子隊主教練朱志光帶隊，他稱今次陣容八成隊員都合作過，笑稱球員認為由他帶隊「有說服力點」，不過即使對手眾星如雲，他表明球隊會盡力踢場好波，避免大比數落敗。他亦與曾共事的科蘭交流近况，稱期待在場上看這名烏拉圭隊球星現時狀態如何。

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