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賀歲盃｜蛇年賀歲盃明晚大球場上演　主辦方透露已售逾2萬門票　冀認真對待辦賽重振香港名聲 (13:52)

蛇年賀歲盃將於明日（2月1日）大年初四晚上8時在香港大球場舉行，連續兩屆由世界明星隊對香港明星隊。兩隊球員今早（31日）在賽前記者會聚首一堂。主辦方透露已售出逾兩萬張門票，並冀認真對待辦賽，重振香港邀請外隊踢表演賽名聲。

賀歲盃連續兩屆由FWD富衛保險冠名贊助，今屆有13名曾獲歐聯冠軍及5名世界盃冠軍成員重返大球場獻技，主辦單位今早舉行賽前記者會，世界明星隊名宿與香港明星隊代表聚首一堂。前者除了今日才抵港的卡卡及本田圭佑，其餘16名球星如夏薩特、卡富、傑斯、史高斯、科蘭、大衛施華，以及將連續兩屆參賽的李華度，聯同將入場觀賽的日本前國腳中田英壽都有到場；香港明星隊則有山度士、陳偉豪及黃洋等7名前港腳亮相。

兩名英超勁旅車路士前球星夏薩特與艾殊利高爾上台分享感受。首次訪港的夏薩特於前年10月掛靴，以34歲成為今屆最年輕參賽球員。他稱期待稍後到馬場看賽馬；至於相隔14年再訪港的艾殊利高爾則稱除了想把握機會遊覽香港，又笑言：「能夠與李華度和卡富哪些在2002年世界盃把我們摧毀的球員並肩作戰，這是一種樂趣，希望能讓球迷享受一場精彩比賽。」當年日韓世界盃8強，巴西隊以2：1淘汰英格蘭隊。

今屆賀歲盃獲「M」品牌認可，門票明早10時起於大球場售票處發售，同時有Viu TV免費直播，並首次在中國、澳門、日本、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、新加坡和越南直播，主辦方ProEvents國際文娛管理主席金偉明預計，全球最多收看人口約8億人，又透露已售出逾兩萬張門票，有望超過上屆20340人入場，「目前已覆蓋成本，但賽事成功與否不只看收益，關鍵是能否吸引更多人『塞爆球場』，今屆直播旨在配合政府宣傳香港，作為盛事你不能只掛幾個氣球」。

去年多次外隊訪港踢表演賽均掀起風波，如阿根廷球王美斯去年初隨美職國際邁阿密訪港無落場、年底皇馬巴塞名宿表演賽，見面會被投訴費高等4位皇馬名宿提早離開未有為購票球迷簽名。金偉明不評論其他主辦方的處理手法，僅稱：「我們不只是一年，已連續兩年邀請球星過來，亦正舉行見面會，有沒有爭吵？聽不到吧，若其他主辦方真的想在這一行賺錢，就認真地去對待這件事，我衷心希望大家把整個圈子做得好。」

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