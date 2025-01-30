歐聯｜羅渣士「大三元」領維拉挫些路迪　趕上直入16強尾班車 (17:30)

今季在英超暫列第8的阿士東維拉，近期陣中多名戰將牽涉轉會消息當中，其中今季以後備殺手身分屢屢「士哥」已入7球的哥倫比亞國腳前鋒祖漢杜蘭，據報將在日內以6400萬鎊（約6.2億港元）轉會費加盟沙特聯豪門艾納斯。至於中場貝安迪亞則落實外借至德甲勁旅利華古遜至季尾。而陣中首席射手的英格蘭國腳奧尼屈堅斯，近日則獲英超勁旅阿仙奴出價6000萬鎊（約5.8億港元）求購，但據報已被維拉回絕。

賽事方面，維拉是役續派屈堅斯掛帥，伙拍羅渣士、積及藍斯及里安拜尼攻堅，其中羅渣士開賽3及5分鐘便個人梅開二度。雖然球隊在36及38分鐘被些路迪前鋒阿當伊達同樣兩分鐘內連下兩城扳平，但形勢佔優的維拉於60分鐘靠屈堅斯的入球再領先，即使他7分鐘後因跣腳而射失12碼，不過戰至補時1分鐘助攻予羅渣士建功，助後者完成「大三元」，終在主場以4：2力克些路迪，賽後8戰得16分位列第8，以1分之微力壓隨後5支球隊，取得直入16強的最後一席。

另外，賽前已取直接出線16強資格的榜首之師利物浦，今派副選征戰燕豪芬，最終以2：3吞下今屆首敗，但仍以8戰得21分首名出線。而阿仙奴今亦在半力出擊下作客以2：1反勝已篤定出局的西甲球隊基羅納，8戰得19分以第3名出線，令英超有3支球隊皆以前8名身分直入16強。

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