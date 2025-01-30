歐聯｜曼城生死戰反勝布魯日　晉附加賽惡鬥皇馬或拜仁　哥迪奧拿認艱難 (19:01)

「藍月」賽前因7戰得8分僅排第25位，今仗必須取勝方能晉級。球隊甫開賽已控制戰局，惜無功而回之餘，更於完半場前被布魯日「反客為主」，藉中場安耶迪亞接應傳中先開紀錄。背水一戰的曼城，先在53分鐘憑中場高華錫引球推進遠射扳平，再在62分鐘靠對方烏龍球反超，其後於77分鐘藉半場後備入替的鋒將沙雲奴錦上添花，終在出線生死戰以3：1擊敗布魯日，賽後以3勝2和3負取11分升上第22位，驚濤駭浪下躋身附加賽，成為繼拜仁、皇馬和巴黎聖日耳門（PSG）之後，第4支由2013至14年賽季起連續12季均能晉身歐聯淘汰賽的球隊。

曼城主帥哥迪奧拿賽後雖表示對手有着防守嚴密，人盯人戰術令他們感受壓力，同時認麾下暫未能競爭今屆冠軍，未來將面對具更多經驗的拜仁或皇馬勢艱難，但稱：「兩周後我不知道我們會處於什麼位置，將做好準備並嘗試做得更好，亦能把新加盟的球員列入陣中。」

另邊廂，衛冕之師的西甲班霸皇馬雖有應屆國際足協（FIFA）最佳男足球員的翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞缺陣，但靠另一翼鋒洛迪高高斯梅開二度及中場祖迪比寧咸的入球，作客以3：0輕取法甲球隊比斯特，賽後「銀河艦隊」8戰得15分排11位；比斯特則以13分排第18位，齊闖附加賽。

至於上輪作客以0：3爆冷不敵飛燕諾的拜仁，今有湯馬士梅拿、哈利卡尼及京士利高文各建一功，主場以3：1力克斯洛伐克球隊施洛雲，賽後獲15分下以第12名躋身附加賽，但此戰擔正的19歲前鋒泰爾日前據報將離隊他投，賽後他亦疑似向球迷揮手道別。

此外，第9至24名球隊的歐聯淘汰賽附加賽抽籤將在香港時間明晚7時舉行，與過往一樣採用主客兩回合制的賽事將先後在下月11、12日、18日及19日上演，其中9至16名被列為種子，分別惡鬥其餘的非種子球隊。

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