明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

高級組銀牌｜東方飲恨兩屆終封王　葉鴻輝稱爭勝靠團隊力量　梁冠聰膺決賽最佳球員 (18:37)

東方在今午（30日）大年初二於旺角大球場上演的高級組銀牌決賽以1：0挫理文，隊史第12次封王。東方門將葉鴻輝賽後當選球迷票選最佳球員，他笑言雖知道有不少球迷默默支持，但一直自感跟球迷獎項無緣。他又認為，經歷冬季轉會窗換血後，這次奪冠證明球隊並非單靠個別球員，而是以團隊力量爭勝。

東方對上兩屆銀牌決賽分別互射12碼及加時不敵傑志，今屆捲土重來贏下錦標。兩年前曾因飲恨罕有流下男兒淚的葉鴻輝，這次終笑逐顏開，賽後道：「第3次先攞到冠軍。決賽兩隊表現都不太好，或許受壓力影響。我們做得好的是很用心、博命，我認為這是致勝原因。」

東方上月先後痛失高素巴耶夫、余在言及吳宇曦等主力，葉鴻輝認為這次奪冠為全隊注入信心，在餘下球季維持競爭力，「我們有成績是靠一個團隊，不是踢個別一兩個球員。論球員質素我們可能未必很好，但踢整體時我相信會發揮得好」。對於賽後獲選球迷票選最佳球員，他稱「球迷緣」不算多下，獲獎還是高興，「要投獎項的話通常沒我份，可能我沒拉票吧。不過，我知很多球迷一路支持我」。

此戰交出助攻的東方守將梁冠聰，賽後當選由在場傳媒選出的決賽最佳球員。他提到對上一次在決賽獲膺最佳球員，或要數到學界時期，惟稱沒就個人獎項想太多，「球隊贏最重要，之前輸了兩年，不想再輸多次。幸運之神最後站在我們這邊，靠死球決出勝負。過去東方改變不少，但每次遇到難關都展示韌力，我覺得我們值得這冠軍」。

東方主教練盧比度則明言，球隊今晚沒時間慶祝，要好好回復體力準備下周日鬥傑志的港超大戰。他另稱早前向傳媒說聯賽爭標「幾乎不可能」是用錯詞彙，「沒有事是不可能的，我們不會放棄任何錦標，只是機率下降了」。

此外，本月先後離隊轉戰中甲的東方舊部余在言和吳宇曦，賽後均現身隨東方大軍參與頒獎禮並領獎。至於將於周六出戰蛇年賀歲盃的英格蘭前國腳門將占士，同現身觀戰並與東方職球員合照，亦被球迷紛紛索取簽名。

相關報道：高級組銀牌｜巴杜姆奠勝領東方一球小勝理文　第12次高舉獎盾迎新歲

相關字詞﹕體育 高級組銀牌 理文 東方 編輯推介

上 / 下一篇新聞