高級組銀牌｜東方飲恨兩屆終封王　葉鴻輝稱爭勝靠團隊力量　梁冠聰膺決賽最佳球員 (18:37)

東方對上兩屆銀牌決賽分別互射12碼及加時不敵傑志，今屆捲土重來贏下錦標。兩年前曾因飲恨罕有流下男兒淚的葉鴻輝，這次終笑逐顏開，賽後道：「第3次先攞到冠軍。決賽兩隊表現都不太好，或許受壓力影響。我們做得好的是很用心、博命，我認為這是致勝原因。」

東方上月先後痛失高素巴耶夫、余在言及吳宇曦等主力，葉鴻輝認為這次奪冠為全隊注入信心，在餘下球季維持競爭力，「我們有成績是靠一個團隊，不是踢個別一兩個球員。論球員質素我們可能未必很好，但踢整體時我相信會發揮得好」。對於賽後獲選球迷票選最佳球員，他稱「球迷緣」不算多下，獲獎還是高興，「要投獎項的話通常沒我份，可能我沒拉票吧。不過，我知很多球迷一路支持我」。

此戰交出助攻的東方守將梁冠聰，賽後當選由在場傳媒選出的決賽最佳球員。他提到對上一次在決賽獲膺最佳球員，或要數到學界時期，惟稱沒就個人獎項想太多，「球隊贏最重要，之前輸了兩年，不想再輸多次。幸運之神最後站在我們這邊，靠死球決出勝負。過去東方改變不少，但每次遇到難關都展示韌力，我覺得我們值得這冠軍」。

東方主教練盧比度則明言，球隊今晚沒時間慶祝，要好好回復體力準備下周日鬥傑志的港超大戰。他另稱早前向傳媒說聯賽爭標「幾乎不可能」是用錯詞彙，「沒有事是不可能的，我們不會放棄任何錦標，只是機率下降了」。

此外，本月先後離隊轉戰中甲的東方舊部余在言和吳宇曦，賽後均現身隨東方大軍參與頒獎禮並領獎。至於將於周六出戰蛇年賀歲盃的英格蘭前國腳門將占士，同現身觀戰並與東方職球員合照，亦被球迷紛紛索取簽名。

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