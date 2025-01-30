高級組銀牌｜巴杜姆奠勝領東方一球小勝理文　第12次高舉獎盾迎新歲 (17:10)

銀牌決賽連續兩年安排在大年初二上演。足總賽前安排醒獅表演和點睛儀式助興，中場休息時間更設小遊戲與球迷互動。東方和理文則在場外攤檔售賣限量福袋，吸引大批球迷選購。

兩軍在冬季轉會窗同經歷大換血，東方此戰有塞爾維亞籍中堅米祖域「地標」，理文則有日前回巢的港足後衛余煒廉「擔正」。理文今仗原安排保連奴攻堅，惟這名巴西籍射手在熱身期間受傷，臨時安排愛沙尼亞國腳安尼亞頂上正選前鋒位置。

球員生涯分別效力過東方和理文的退役港腳李康廉，賽前手持冠軍盾牌步入球場。東方開賽10分鐘後持續壓制理文，終戰至32分鐘憑梁冠聰右路開出角球，由巴杜姆鶴立雞群頂入先拔頭籌。東方其後中場林衍廷因傷退下火線，再次由梁冠聰利用死球，造就另一射手巴科爾把皮球送入網窩，惟旁證示意越位在先判無效。東方門將葉鴻輝上半場補時救出黃威勁射，助球隊維持領先1：0。

理文換邊後取回較多攻勢，50分鐘先有阿富汗國腳翼鋒施卡達利左路突破後起腳高出；中場保利臣62分鐘接應立花稜也傳中，頭槌攻門僅僅斜出。東方亦有費利浦薩70分鐘轉身抽射，被理文門將陳嘉豪飛身撲出。理文尾段靠翼鋒艾華頓頻頻右路推進製造威脅，但以寡敵眾無功而回。東方85分鐘再有馬希偉和巴科爾連環施射，分別再被陳嘉豪撲走及斜出。理文末段狂攻無果下，終以0：1吞敗，繼2019／20年球季後再次於銀牌決賽不敵東方；東方則繼該屆後，相隔兩屆再次捧走冠軍銀盾。