英超｜曼聯藉幸運入球挫富咸　艾摩廉稱寧棄拉舒福特用63歲助教　自覺上任兩個半月老了10年 (19:25)

曼聯踏入2025年成績好轉，這仗賽前各賽事5戰3勝1和1負，是以作客4場聯賽僅1勝的富咸有望搶分，卻在上半場陷於被動，但仍能逼和0：0，更於78分鐘憑守將利辛度馬天尼斯射門「省」中敵衛腳部，皮球之後曲墜「笠死」富咸門將賓特尼奴奠定勝局，賽後以23戰得29分升上第12位，富咸則續得33分排第10。

曼聯賽前傳言拉舒福特此役獲「解凍」，卻最終再被棄用，魯賓艾摩廉解釋道：「這關乎每次的訓練，那是你考察球員的時候，若事情沒變，我一定不會改變主意……這場比賽我寧願派遣佐治域達爾（曼聯龍門教練）後備上陣，也不會讓每天練習時沒全力以赴的球員披甲。」艾摩廉又打趣謂，自去年11月開始執教「紅魔」後是老了10年，「我現在並非40歲，而是50歲。曼聯未有太大進步，但此仗勝出有利球隊改進」。富咸領隊馬高施華則為全失3分忿忿不平，「曼聯全場只有1次中框攻門，而那是一次改變方向的幸運入球……我無法記起對方曾有具威脅埋門」。

熱刺藉鋒將李察利臣在33分鐘打開紀錄，卻被客軍李斯特城前鋒占美華迪及中場艾簡奧斯下半場46和50分鐘破門反負1：2，近7場英超1和6負，以23戰續得24分排第15位，領前以16分排尾三的狼隊8分，而結束七連敗的李城則以17分升上尾四。至於下個被炒聯賽領隊首、次熱門正是熱刺的普斯迪高路及李城的雲尼斯達萊。同日另外兩場賽果分別是水晶宮主場負賓福特1：2，以及阿士東維拉1：1打和韋斯咸。

此外，英格蘭專業裁判組織（PGMOL）證實，英超球證奧利華日前向阿仙奴後衛利維斯史基利直紅驅逐出場引起爭議後，與家人一起被恐嚇，警方已就事件展開調查。「兵工廠」當日作客以1：0挫狼隊。

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