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足球︱尼馬勢離希拉爾返母會山度士 (19:50)

巴西隊球星尼馬去夏由法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）轉投沙特聯勁旅希拉爾，表現不似預期兼長期受傷患困擾，盛傳將提早結束中東「掘金」之旅，重投其巴西母會山度士。

據美媒ESPN報道，加盟希拉爾兩季期間長期受傷，只曾為球隊上陣7場賽事的尼馬，日前被希拉爾領隊佐治捷西斯指責「他（尼馬）已很難跟得上我們的要求」，並將他剔除出球隊聯賽大軍名單之外。今年6月即將約滿的尼馬，遂希望能與希拉爾提早解約，重回巴西延續其足球生涯，其母會山度士將是首選。ESPN亦指尼馬將與山度士簽下半年合約，其後雙方可再續約一年。

至於另一「球王級」人馬、現效力沙特聯豪門艾納斯的葡萄牙星將基斯坦奴朗拿度（C朗），則繼續在聯賽發光發亮。今晨（27日）艾納斯主場3：1擊敗榜尾球隊艾法特一役，C朗就在87分鐘接應隊友沙迪奧文尼的橫傳撞射鎖定勝局，同時這也是C朗今季在沙特聯取得的第14球進帳，高踞聯賽射手榜首位。不過艾納斯賽後17戰只得35分，仍落後榜首的希拉爾8分兼多踢1場。

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