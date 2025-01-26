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籃球｜曾湛元獨取31分　南華甲一總決賽大勝永倫先拔頭籌 (22:55)

香港甲一男子籃球聯賽總決賽今晚（26日）於灣仔修頓室內場館展開，南華憑主將曾湛元獨取全場最高31分，外援安德拉亦貢獻「雙雙」的17分及18個籃板，領銜以102：83大勝永倫，在5場3勝賽制下先拔頭籌，次戰將於下周二上演。

兩軍曾在今季高級組銀牌賽決賽交鋒，當時「黃金戰士」以敗方冠軍連贏兩場後封王，惟常規賽方面則由「紅軍」戰至加時以104：100險勝。這次亦是相隔8年雙方在甲一總決賽再上演經典「紅黃大戰」。

永倫此役雖有外援蓋帝斯在首節已射入10分，但南華的陳怡富在該節最後一秒射入壓哨3分，追至20：22。南華其後在次節初段有蘇柏軒射入一球3分兼博得「And-1」，加上全隊手感火熱，打出32：21，半場反超前52：43，其中主將曾湛元已貢獻18分。

下半場永倫不僅有泰那遭個人犯規纏身，還有蓋帝斯被判技術犯規（T-foul）下，落後至56：85完第三節。及至末節，擺出全華班的永倫突收奇效並搏得對方多次失誤，由最多落後32分追至僅17分，掀起一陣小高潮，但仍為時已晚，南華終以102：83勝出首場。

今季擔任「紅軍」主教練的羅意庭，賽後認為取勝關鍵在於麾下能執行限制對手主將泰那得分的戰術。他又稱下仗防守策略將繼續針對泰那、韓天次及余理洋等射手，強調需講求團隊防守和球員的集中力，並補充道：「賽程比較緊密，大家均不想放鬆，大年初二將會重新開操。」另對於主將曾湛元今仗有出色表現，羅意庭形容對方將會成為其「接班人」，「他讓人想起過去的我，希望能將自己的經驗傳授給他」。

是役攻入全場最高31分兼交出7個籃板及4次助攻的曾湛元，則表示感謝隊友幫助自己拉開空間，也讚揚球隊因過往經歷不同比賽戰况下，令彼此的成熟度有所進步。他承認取勝能有助於提升團隊的氣氛和部署，新年願望是「最重要大家一條心，保持身體健康、心想事成，希望拿到總冠軍」。

另外，無緣總決賽的常規賽冠軍香港東方因兼顧菲律賓PBA專員盃而半力出擊下，在3場2勝制的季軍戰首戰以71：79不敵康仁福建，後者有許烜行射入全場最高26分及外援理察士貢獻「雙雙」的14分和12個籃板。而崇德飛鷹憑6將得分上雙，在名次賽以90：79擊敗晉裕，下周三晚將與建龍飛馬爭奪今季第7名。

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