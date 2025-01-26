港超︱大埔反負傑志被破主場不敗身　兩主力外援傷出　李志堅失望後備表現 (18:42)

大埔近期傳出申請更改隊名，但未經諮詢引起球迷不滿，領隊葉志雄證實有意來季將隊名改為「大埔追夢隊」。賽事在天文台發出寒冷天氣警告下舉行，在大埔運動場仍有1502人入場，大埔正選派出盧卡斯、陳肇鈞及伊高沙托尼3名前傑志兵，並在開賽11分鐘，由前鋒馬卡雷拿接應李家豪右路傳中近門撞入，領先1：0。落後的傑志於29分鐘扳平，費蘭度左路傳中，烏茲別克籍前鋒迪美路夫飛頂破網。大埔3分鐘後有此前受傷的入球功臣馬卡雷拿要退下火線，由尼高拉斯入替。完半場前傑志前鋒祖連奴禁區內起腳，大埔後衛韋法頓用手阻擋，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，費蘭度操刀射入，為藍鳥反超前。韋法頓更因這次防守落地時重傷，需即時送院治理。

大埔換邊後換入新加盟的中場峇夏比，但攻勢未見起色，反觀傑志有迪美路夫射門僅柱邊，以及林樂勤尾段主射罰球中楣，終保持2：1勝果完場，兼報卻去年10月同在大埔場負0：1的敗仇。傑志經過兩連和後重返勝軌，11戰20分續排第4，落後大埔9分但少踢兩場、比踢少一場的東方差4分，以及少理文2分。

大埔吞下今季主場首場敗仗，兼有兩名外援傷出，主教練李志堅透露，馬卡雷拿拉傷腿肌，韋法頓傷勢相對嚴重更有機會小腿骨折，「今場失了3分，都未必夠傷了兩名球員重要」。李志堅亦承認後備實力不足，「馬卡雷拿受傷時失波都好傷，球隊的確經驗不足，場上少一人時應設法踢出界不被對手進攻」。尼高拉斯於32分鐘入替後，於70分鐘再被換走，賽後被堅sir點名表現失望，「他自從踢完港隊回來後，表現真的不似預期，感覺比賽時好唔集中，進退失據，希望他可以調節。我認為在爭標球隊當有機會上陣時，真的要表現到」。他重申聯賽仍漫漫長路，並透露在轉會窗關閉前會有多一名進攻外援加盟。

38歲的費蘭度今仗入球助攻各一，成為賽事最佳球員，他認為勝出關鍵是踢出鬥志，「球員對勝利充滿飢餓感，每一球都盡力搶回來。也許我踢左翼已不及8年前有活力，但我仍然非常享受踢足球，只要幫到球隊，無論踢進攻還是防守位置都會盡力而為」。