網球｜史拿直落3盤輕取薩維利夫　澳網男單兩連霸 (19:30)

在上屆澳網拿下個人首座大滿貫錦標的史拿，其後平步青雲登上世界一哥寶座，今屆重返墨爾本力爭衛冕，由首圈至4強階段僅曾失掉兩盤下強勢殺入男單決賽，今決戰此前同樣只曾過兩盤下過關斬將的世界二哥阿歷山大薩維利夫，吸引各界名人入場，包括香港武打影星成龍、韓國人氣女團TWICE成員Sana及巴黎奧運游泳4金得主的法國「新水神」馬爾尚等。

史拿此仗首盤戰至第8局率先打破薩維利夫的發球局，並保持優勢先贏一盤6：3。次盤雙方一直拉鋸至決勝局，最終史拿贏細分7：4，再贏一盤7：6。

第3盤史拿保持發球局上佳表現，並在第6局再度破發，終再贏一盤6：3，在全場未有面臨過對方任何破發分機會，加上無壓力下失誤較對方少18次及致勝分多7次下，結果交戰2小時42分鐘後以直落3盤擊敗薩維利夫，連續兩屆問鼎澳網男單冠軍。

女雙方面，39歲中華台北名將謝淑薇伙拍拉脫維亞籍好手奧斯達賓高於決賽力戰2小時27分鐘後，以2：6、7：6（7：4）、3：6不敵捷克籍名將施妮雅高娃偕美籍球手泰萊唐辛的頭號種子組合飲恨。其中施妮雅高娃第3次在澳網奪冠，拿下個人歷來第10座大滿貫女雙錦標。

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