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英超｜阿仙奴險勝狼隊守次席　小將史基利領紅惹爭議　阿迪達籲賽會主動撤回 (17:30)

阿仙奴今晨（26日）於英超有小將後衛利維斯史基利於上半場爭議性領紅被逐，苦戰至末段藉狼隊同有球員被逐10人應戰下，憑另一後衛卡拉科利一箭定江山，作客以1：0險勝續居次席。賽後「兵工廠」領隊阿迪達對判決表示憤怒，並認為賽會應主動撤銷該紅牌，「希望不需要我們去提出上訴」。

事緣阿仙奴征戰狼隊一役戰至43分鐘，狼隊後衛馬特杜靴迪在後場欲踢反擊時，被阿仙奴後衛利維斯史基利踢跌，主球證奧利華隨即直接拔出紅牌將其逐離場，成為球隊今季第4名領紅球員，但因該技術犯規不涉及單刀或蓄意傷人，當刻引起極大爭議。而主隊在踢少一人下踢法由攻轉守，但狼隊中場祖奧高美斯在70分鐘因犯規領第二面黃牌變紅牌同被逐，結果在雙方皆10人應戰下，阿仙奴靠後衛卡拉科利在74分鐘殺入禁區內一記妙傳射手，終以1：0險勝狼隊，以23戰得47分續居次席。

賽後阿迪達狠批球證判決，「我確實非常憤怒，但這問題留給你們自己解決吧，因事情太明顯了，我覺得我的話不會有什麼幫助」。而他又明言賽會應考慮主動撤回該紅牌，「希望不需要我們去提出上訴，若必須這麼做的話，般奴費南迪斯（曼聯中場）今季的遭遇是個很好的（推翻）先例」。而現為球評的英格蘭隊名宿舒利亞更形容該紅牌「是我有生之年見過其中一個最錯的判決」，又質疑當時視像裁判（VAR）為何沒提出覆核要求。

同日利物浦在主場憑中場蘇保斯拉爾及翼鋒穆罕默德沙拿各建一功，加上前鋒加普梅開二度，以4：1輕取護級分子葉士域治，賽後22戰得53分續穩居榜首，領先隨後的阿仙奴6分兼踢少一場。而功臣之一的沙拿在英超累計攻入176球，超越阿仙奴名宿亨利升上總入球榜第7位。

至於般尼茅夫在主場憑前鋒丹高奧達拉中三元，加上祖斯甸古華特傳射居功，主場5：0大勝諾定咸森林，各賽事近12場不敗，在聯賽榜以23戰得40分續排第7；而被終止各賽事近9場不敗的森林，則23戰得44分續排季席。

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