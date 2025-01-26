英超｜曼城反勝車路士返前四 小將「地標」犯錯獲哥帥鼓勵 (15:27)

曼城今仗派出兩名新兵卡胡辛洛夫與埃及隊翼鋒馬莫殊齊正選，但前者亮相英超2分鐘即「派膠」，後場爭頂頂漏後再頭槌回傳乏力，被車路士前鋒尼高拉斯積遜搶走皮球後再橫傳予隊友馬度基輕鬆射入空門。這名上周由法甲朗斯加盟、轉會費達4000萬歐元（約3.27億港元）的20歲烏茲別克國腳及後踢到患得患失，2分鐘後再傳球失誤而攔截鏟跌高爾彭馬被罰黃牌，去年3月曾來港出戰世界盃外圍賽的他，被鏡頭拍攝到一臉茫然欲哭無淚，並在53分鐘被史東斯入替。

不過藍月完半場前仍憑「帶刀侍衛」加華度爾後上補射扳平，取得其今季英超第5球。下半場68分鐘，輪到車路士犯錯，曼城門將艾達臣摩拉斯大腳長傳，藍戰士門將羅拔山齊士出迎禁區外有遲疑，導致被艾寧夏蘭特笠射破網，這名挪威隊射手完場前3分鐘再助攻予菲爾科頓單刀鎖定勝局，兼是他首次連續4場聯賽建功，協助藍月反勝3：1，並近11次各項賽事對藍戰士以9勝2和保持不敗。

曼城賽後23戰41分，力壓少1分的車路士升上第4名。藍月領隊哥迪奧拿賽後為卡胡辛洛夫護航，「他不會說英語，這不是個好開始，但他仍年輕，只參加過球隊一次操練，相信他會從中汲取教訓」。至於另一新兵馬莫殊上半場中段曾近射破網，但越位在先食「詐糊」，不過表現活躍獲哥帥讚走位出色，隊友夏蘭特亦說：「他有獨特之處，就是曼城買他的原因，希望他能延續在法蘭克福上半季的出色表現。」

至於車路士門將羅拔山齊士繼上仗主場對狼隊接角球時甩手，今仗再度犯錯導致失球。領隊馬利斯卡暗示這名27歲西班牙籍門將或正選不保，「他完全明白必須做得更好，我當然會繼續信任他，但距離下場（主場對韋斯咸）有一星期，我們會看情况再作決定」。