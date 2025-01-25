港超｜艾華頓李毅凱補時建功　理文新年主場首擊4：3險勝北區 (22:15)

日前在省港盃次回合一度為港足扳平的理文前鋒劉家喬及中場胡晉銘先列後備，昨落實由英甲球會韋甘比外借加盟的33歲英籍中堅泰法蘇尼有做坐上客；北區韓籍新援李珉宇先列後備。

北區憑羅港威26分鐘接應傳中先開紀錄，半場領先1：0。換邊後，理文61分鐘由劉家喬入替新援施卡達利加強攻勢，但北區中場何振廷64分鐘推過門將射入空門，拉開兩球優勢。

理文及後連入兩球，先是艾華頓66分鐘在右邊禁區頂以「招牌式」切射破網，73分鐘再助攻其前鋒拍檔保連奴扳平。北區射手古杜拉85分鐘再次為球隊領先，入球後更脫下球衣慶祝，以為大局已定，但主場的理文於補時7分鐘藉中堅李毅凱迎頂破網，3分鐘後再由艾華頓接應左閘立花稜也傳中勁射得手，在賽事僅289人入場下帶領球隊反勝4：3。

理文驚險全取3分後，賽後11戰22分排第3名，追至落後踢少一場的東方兩分，兩隊將於下周四大年初二的高級組銀牌決賽在旺角大球場交手；北區則13戰6分續排第8。

理文主帥賀蘭特賽後承認，對麾下在上半場的表現感失望，但讚揚下半場展現不同心態，從而獲得勝仗。艾華頓貢獻入球助攻各二包辦4個入球，當選賽事最佳球員，他認為反勝原因是球隊沒有放棄，戰鬥到最後，「我們曾落後 2：3，互相激勵下最後扭轉了局面」。他不認為部分港足隊友因日前出戰省港盃而影響表現，「我們不只有11名球員，球隊有20至25名球員，教練可以從中做出選擇」。

同日頭場，九龍城憑省港盃成員的20歲小將嚴啟倬於75分鐘門前頭槌「執雞」，作客1：0小勝冠忠南區。嚴啟倬賽後獲入場觀賽的文體旅局長羅淑佩頒發賽事最佳球員。九龍城結束各賽事6場不勝，賽後12戰17分，與打少兩場、明午3時作客惡鬥榜首大埔的傑志同分。

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