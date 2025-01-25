NBA｜名宿馬利安訪港賀蛇年即席寫揮春　看好舊會太陽有力爭佳績 (15:50)

下周三將是大年初一，NBA特別為華人球迷拜個早年，大會今邀請外號「The Matrix」的46歲名宿馬利安訪港參與一連串賀年活動。首先他在藝人兼現場司儀的陳嘉寶（Anjaylia）的教導下說出「恭喜發財」，向球迷送上新年祝福，並觀看新春舞獅表演並為其點睛。及後他更親自指導學生投籃，並學習剪紙及用毛筆寫賀年揮春，充分體驗中華傳統文化。

相隔約7年後再次訪港的馬利安，認為每次到港均是不一樣兼令人興奮，「我上次沒有在這裏經歷農曆新年，昨天亦有機會看到李小龍雕像」。對於今次活動能夠體驗剪紙及手寫揮春，他透露以前已做過，「任何時候我能參與到這種文化中並學習你們在這裡所做的一切，這對我來說是另類的興奮」。

馬利安在2015年宣布退役，上季更與昔日隊友史杜達米亞（Amar'e Stoudemire）獲得太陽榮休其所屬球衣，提到球隊今季表現不穩，現時亦僅能在季後賽附加賽徘徊，他認為由球星杜蘭特、戴雲布克卡及比爾組成的「三巨頭」若能保持健康進入季後賽，相信他們仍有力與其他球隊爭奪總冠軍。

至於今屆NBA明星賽將於香港時間下月17日早上在金州勇士主場大通中心舉行，曾4次入選明星賽的馬利安坦言對新賽制感興趣，又強調自己最愛觀看三分球大賽及技巧挑戰賽。他又補充道：「雖然入樽賽的參賽名單尚未公布，但聯盟中有一些球員彈跳力驚人，希望今年能呈現精彩的比賽。」而被問及現時聯盟是否有球員能複製他的球風，他笑言：「沒有人能代替我。」

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