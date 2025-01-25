明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜名宿馬利安訪港賀蛇年即席寫揮春　看好舊會太陽有力爭佳績 (15:50)

蛇年將至，NBA今（25日）於九龍灣啟業運動場舉辦賀年活動，特別邀請曾為達拉斯獨行俠（前稱小牛）奪得2011年總冠軍的46歲鳳凰城太陽名宿馬利安（Shawn Marion）出席，與參加者互動並體驗中華文化，包括學用毛筆寫揮春等。他受訪時表示，對今屆NBA全明星賽的全新賽制感到好奇，期待了解其實行方式，又笑言相信聯盟未來不會有「新馬利安」。

下周三將是大年初一，NBA特別為華人球迷拜個早年，大會今邀請外號「The Matrix」的46歲名宿馬利安訪港參與一連串賀年活動。首先他在藝人兼現場司儀的陳嘉寶（Anjaylia）的教導下說出「恭喜發財」，向球迷送上新年祝福，並觀看新春舞獅表演並為其點睛。及後他更親自指導學生投籃，並學習剪紙及用毛筆寫賀年揮春，充分體驗中華傳統文化。

相隔約7年後再次訪港的馬利安，認為每次到港均是不一樣兼令人興奮，「我上次沒有在這裏經歷農曆新年，昨天亦有機會看到李小龍雕像」。對於今次活動能夠體驗剪紙及手寫揮春，他透露以前已做過，「任何時候我能參與到這種文化中並學習你們在這裡所做的一切，這對我來說是另類的興奮」。

馬利安在2015年宣布退役，上季更與昔日隊友史杜達米亞（Amar'e Stoudemire）獲得太陽榮休其所屬球衣，提到球隊今季表現不穩，現時亦僅能在季後賽附加賽徘徊，他認為由球星杜蘭特、戴雲布克卡及比爾組成的「三巨頭」若能保持健康進入季後賽，相信他們仍有力與其他球隊爭奪總冠軍。

至於今屆NBA明星賽將於香港時間下月17日早上在金州勇士主場大通中心舉行，曾4次入選明星賽的馬利安坦言對新賽制感興趣，又強調自己最愛觀看三分球大賽及技巧挑戰賽。他又補充道：「雖然入樽賽的參賽名單尚未公布，但聯盟中有一些球員彈跳力驚人，希望今年能呈現精彩的比賽。」而被問及現時聯盟是否有球員能複製他的球風，他笑言：「沒有人能代替我。」

其他報道：空手道｜劉慕裳K1超聯巴黎站殺入決賽　明鬥日本勁敵爭金

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 名宿 馬利安 太陽 陳嘉寶

上 / 下一篇新聞