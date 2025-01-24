保齡｜港隊殘疾人錦標賽奪9金5銀4銅　男子3人賽煞科日奪金　歸功已故總教練張榮傑 (20:42)

本次賽事首度於香港舉辦，吸引來自18個國家和地區約190名運動員參加，自上周五起一連8日在Top Bowl場館舉行。今日的最後一日賽事中，港隊在肢體殘疾組別表現出色，由黃俊良、周培堅及汪國張組成的隊伍參加TPB8+TPB9+TPB10級男子3人隊際賽，經4局後打出2460分，擊敗2421分的韓國隊及2290分的中華台北隊，成功奪金。此外，周培堅亦在男子TPB10級全能賽以3520分獲得銀牌，而女將黃美蘭則在TPB8級全能賽以2270分摘銅，港隊最終以9金5銀4銅的總成績劃下完美句點。

對於今次能破天荒奪得團體賽金牌，汪國張賽後感謝各個教練的指導，「他們很用心告訴我們要放鬆打，每一球不要想太多」。他又一度哽咽說：「有個信念就是為了上月底離世的總教練張榮傑，我必須在比賽中更努力。」隊友黃俊良及周培堅則同樣對自己的表現感滿意。

教練郭文亮則形容3名港將發揮超越平常的150%水準，「過去一直認為韓國隊的成績遙不可及，但這次他們3人展現了特別的化學作用。」他強調這面金牌的榮譽應歸功於領軍約20年的已故總教練張榮傑，「這是20年來最好的成績，相信他在天上一定會感到欣慰」。

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