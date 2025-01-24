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歐霸｜般奴孫興慜建功　曼聯熱刺齊勝鎖定16強附加賽資格　榜首拉素成首支出線球隊 (19:50)

英超近期接連失利，又盛傳要賣青訓產品「填氹」的曼聯，今（24日）晨在歐霸盃分組賽有所反彈。憑隊長般奴費南迪斯補時兩分鐘射入奠勝球，令「紅魔」主場2：1氣走蘇超球隊格拉斯哥流浪，賽後7戰得15分排第4，鎖定16強附加賽資格，直闖16強機會亦甚樂觀。

比起上周英超主場不敵白禮頓的了無生氣，曼聯這仗在進攻方面明顯改善，並在52分鐘藉一次角球攻勢製造混亂，格拉斯哥流浪門將畢蘭特打手槌乏力下「擺烏龍」。「格流」射手迪沙斯及後雖在88分鐘把握主隊守將哈利馬古尼犯錯扳平，但般奴費南迪斯4分鐘後即接應利辛度馬天尼斯傳中快腳射入，終助球隊繼歐霸上輪絕殺柏辛域陀尼亞後，再度絕殺格流全取3分。

曼聯賽後鎖定附加賽資格，若最後一輪勝出，更可直接躋身16強。般奴賽後說：「身處曼聯，唯一目標就是贏下所有比賽，如果做不到的話，情况就會變得艱難。我希望球迷不會習慣輸波，而是憧憬球隊帶來希望。」

其他歐霸戰果方面，英超表現與紅魔同病相憐的熱刺，同樣靠隊長孫興慜梅開二度，作客3：2擊敗德甲代表賀芬咸。有箭頭蘇蘭基因膝傷休戰6周的熱刺賽後以14分排第6，也至少已取得附加賽資格。至於意甲的拉素主場3：1擊敗最後只得10人應戰的皇家蘇斯達後，以7戰19分率先成為歐霸改制後首支取得16強席位的球隊。

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