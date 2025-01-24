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網球｜史拿澳網4強輕取舒爾頓　周日決戰薩維利夫　39歲謝淑薇女雙坐亞望冠 (21:53)

力爭衛冕澳洲網球公開賽男單的意大利籍「世一」好手史拿，今（24日）在4強直落3盤擊敗21號種子美籍球手舒爾頓，將於後日決戰次號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫。

23歲的史拿過去與22歲的舒爾頓交手5次錄得4勝1負，但在此仗開賽後表現慢熱，首盤一度落後5：6，但他其後打破舒爾頓發球局將比賽拖至「搶七」，乘勢以7：2勝出。史拿次盤甫開始即兩度打破對方發球局，並以局數6：2再下一城。戰至第三盤，曾一度申請醫療暫停的舒爾頓未能力挽狂瀾，結果史拿再以局數6：2勝出，以盤數3：0報捷。

連同4強擊敗舒爾頓在內，史拿已錄得跨季20連勝，刷新個人職業生涯的最長連勝紀錄。不過他賽後承認比賽初段發揮欠佳，「我覺得首盤很艱難，也是今場賽事的關鍵……贏得首盤很多時都是一個正面訊號，這可以讓你更有信心應付之後的比賽。」

女雙3號種子中華台北隊的39歲名將謝淑薇與拉脫維亞籍好手奧絲達賓高，在4強賽事激戰2小時23分後，以盤數2：1淘汰加拿大籍的達保絲姬／澳洲籍的艾蓮羅莉芙組合，決賽對手是頭號種子美籍的唐辛及捷克的捷克籍的絲妮亞高娃。至於力爭繼瑞士籍名將軒婕絲後，在澳網女單達成「三連霸」偉業的白俄羅斯籍名將莎芭倫卡，則將在明日決戰19號種子美籍「黑馬」姬絲。

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