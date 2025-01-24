網球｜佐高域澳網4強首盤落敗後傷退　25「貫」夢碎　薩維利夫首闖決賽 (17:02)

佐高域在澳網8強反勝西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，卻疑亦因此令左大腿肌肉傷勢惡化，結果此役首盤「搶七」失敗負6：7（5：7）後決定退賽，也代表無緣贏得個人第100個職業賽錦標。37歲的他賽後難以判斷是否已完成最後一次澳網比賽，只說：「這要看這一季的事態發展，但有誰知道，我只可以繼續比賽下去。」這名10屆澳網男單冠軍又透露一直很喜歡在澳洲比賽，理由是「我在這裏取得了最大的成就，所以只要有足夠狀態、健康和動力，我仍會回來的。機會總是存在的。我仍想贏大滿貫」。另他疑暗示或會與現為教練的昔日對手英籍名宿梅利「分手」。

佐高域又祝福對手阿歷山大薩維利夫「值得首次贏得首個大滿貫。我將為他歡呼」。佐高域的退賽一度令現場球迷不滿和報以噓聲，薩維利夫為此抱不平道：「佐高域過去20年一直為網球貢獻良多，所以應獲尊重，請向他展示一些愛。」27歲的薩維利夫過去曾在2020年美網和2024年法網打入決賽，但均打足5盤下落敗屈居亞軍，使他深信今次澳網決賽應可獲幸運之神眷顧。

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