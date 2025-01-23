歐聯｜曼城反負PSG排第25瀕出局　下周迎布魯日決生死　斥5.7億簽馬莫殊添火力 (19:16)

曼城賽前挾着英超及英格蘭足總盃連續6仗不敗強勢出征PSG，卻在上半場陷於被動，但仍能保住0：0戰果，及至下半場更藉後備上陣的鋒將基亞利殊及艾寧夏蘭特，分別在50和53分鐘射入領先。PSG鋒將巴特利巴高拿及後先於56分鐘助攻翼鋒奧士文尼迪比利，後在60分鐘建功扳平2：2，加上隊友中場祖奧尼維斯及鋒將干卡路拉莫斯分別於78和補時3分鐘破門，終令曼城反負2：4，連續4場歐聯不勝下，已降至第25位，由於前八球隊直接晉級16強，餘下8個席位由第9至24名球隊進行主、客兩回合的附加賽爭奪，故曼城現已陷出局邊緣，PSG則以10分升上第22位。

曼城主帥哥迪奧拿說：「己隊無緣16強是有機會發生的。若下仗迎戰布魯日不勝，我們便不值得晉級。」他又稱球隊此役輸在領前兩球後未能控球在腳，而且PSG「行軍快速，進攻戰術亦較佳」。日前已簽入兩名後衛的曼城其後宣布，已與來自法蘭克福的馬莫殊簽約4年半。據報這名25歲埃及國腳前鋒的基本轉會費是5900萬鎊（約5.7億港元），並有價值420萬鎊（約4000萬港元）的附加浮動條款，同時隊中周薪15萬鎊的34歲右閘基爾獲加，盛傳快將完成被外借至AC米蘭1年的手續，亦意味曼聯前鋒拉舒福特將不能效力米蘭，理由是據意甲規例，每支球隊每季只能簽入最多兩名非歐盟球員。

此外，AC米蘭同日憑中場拉菲爾利亞奧上半場一箭定江山，主場以1：0小勝基羅納，鄰會國際米蘭則藉前鋒拿達路馬天尼斯建功，作客以1球挫布拉格斯巴達，值得提及是拿達路累計在歐聯獨取14球，追平球會名宿阿祖安奴的紀錄。國米和米蘭賽後分別以16分及15分排第4和6位。

至於阿仙奴主場迎戰有新帥「大簡」簡拿華路「地標」領軍的薩格勒布戴拿模一役，主隊藉前鋒夏維斯先在兩分鐘助攻中場迪格蘭賴斯取得今季歐聯首球，後於66分鐘接應前線拍檔加比爾馬天尼利傳球建功，加上中場馬田奧迪加特末段埋齋，以3：0大捷，賽後以16分名列季席，若末輪造訪基羅納不敗即可直入16強。

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