網球｜姬絲反勝施維雅達首闖澳網女單決賽　周六決戰莎芭倫卡 (22:35)

23歲的施維雅達賽前表現強勢，首圈至8強賽同樣不失一盤下晉級。她今仗亦有個好開始，首盤戰至「搶七」下以7：5先下一城，惟世界排名第14的姬絲在次盤表現大勇，一口氣連贏5局領先5：0，終以6：1追平盤數。來到決勝盤，雙方互保發球局下曾打成5：5，之後再打成6：6需再以「搶七」分勝負，尋求首度澳網封后的施維雅達雖一度拉開細分7：5，但再被姬絲逼至8：8，姬絲結果連取兩分下贏細分10：8，終以盤數2：1反勝，自2017年美國網球公開賽以來，相隔約8年後再次殺入大滿貫決賽，同時粉碎施維雅達的澳網冠軍夢，後日下午將與力爭三連霸的莎芭倫卡爭冠，後者在另一場4強直落兩盤6：4、6：2殺敗西班牙籍球手巴杜莎。

對於決勝盤能絕地反勝，29歲的姬絲賽後表示當時忘記曾面臨對手的賽點，「我感覺自己在當時就昏過去，我只是在外面跑來跑去，僅為了能留在比賽中繼續戰鬥，最終以10分戲劇性地完結比賽」。

女雙方面，3號種子的39歲中華台北隊名將謝淑薇伙奧地利籍球手奧斯達賓高，明早將與2號種子達保絲姬／艾蓮羅莉芙爭入決賽，其中謝淑薇將尋求兩連霸兼挑戰生涯第8座大滿貫女雙后座。

男單4強方面，10屆澳網王者的塞爾維亞籍名將佐高域明早將在頭場硬碰世界第2的德籍星將阿歷山大薩維利夫，雙方賽前12次交手，前者贏得其中8次，續向爭取破紀錄第25個大滿貫冠軍的道路邁進；衛冕的意籍「世一」史拿則在尾場惡鬥首度闖澳網4強的美籍好手舒爾頓，兩人曾在去年10月初的上海大師賽16強交鋒，當時史拿以直落兩盤晉級。

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