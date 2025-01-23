羽毛球｜伍家朗印尼賽反負王子維無緣8強　安杜臣衛冕首擊負家朗後「爬閘離場」 (20:25)

世界排名第20的伍家朗昨在首圈便遇上衛冕的安杜臣，首局以18：21先落下風，但這名30歲港將於次局以21：18扳平。進入決勝局，伍家朗延續氣勢，以21：15再下一城，激戰1小時19分鐘後成功反勝對手。值得一提的是，由於此戰被安排在尾場舉行，完賽時間已接近當地凌晨12時30分。賽後安杜臣在個人社交網拍片聲稱，因場館閘門已關閉，他只能爬閘離開球場。

來到16強，伍家朗相隔約4年再度對陣世界排名第26的王子維。伍家朗首局以21：18先拔頭籌，他次局一度以2：9落後，隨後追至6：9，再與王子維戰至16：16，但其後連失5分輸16：21被扳平。雙方於決勝局打得緊湊，一度戰至12：12，但王子維隨後連贏6分下拉開18：12，終贏21：14收下比賽，令伍家朗在16強反負止步。至於另一港將吳英倫在男單首圈面對世界第6的國手李詩灃，以直落兩局16：21、12：21吞敗，提早下馬。

女單方面，18歲日本籍新星宮崎友花在16強以直落兩局21：19、21：14擊退中華台北隊的邱品蒨，明日將與泰國籍星將拉特查諾爭入4強。

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