省港盃｜朝港足球迷慶祝惹議　廣東前鋒認錯「肯定是我不對」　艾華斥行為欠專業 (23:45)

廣東隊鋒將拜合拉木阿卜杜外力和夏達龍分別在33分鐘及87分鐘射破港足大門，兩人建功後均在港足球迷前激烈慶祝，引發港足球迷和球員不滿醞釀衝突。末段因拖延時間被逐的拜合拉木，賽後向香港傳媒解釋慶祝因由時說：「最近有很多人質疑我的能力，然後我入球很開心，沒有控制自己情緒。（構成衝突）肯定是我做得不對，理解港足球員激動。」這名國足成員兩度被港足球迷扔雜物，他認為作客受特別「招呼」乃平常事，「因為每個球迷都喜歡自己的球隊」。

廣東隊主教練周穗安在賽後記者會表示，今仗入球的兩名球員均是首次參加省港盃，指兩人或因建功過於高興「忘記邊面係主隊球迷」，「如有不尊重的地方，希望大家諒解」。

港足鋒將艾華在拜合拉木的忘形慶祝後曾走向對方理論，賽後直斥廣東球員行為「瘋狂」，「他們應保持專業，不能欺負我們的球迷」。在港足失第2球後同表現激動的曾以行，賽後冷靜下來道：「對方選擇怎麼慶祝，我們沒辦法控制。回想起來，唯一可以控制的是不失球，但我們做不到。」

曾以行末段錯失一次扳平良機，承認對此自責，「尤其在這日那麼多球迷吶喊，想讓他們帶一些東西回家，好無奈比賽輸了，無法與大家開心慶祝。很對不起球迷和球隊，要記住這份遺憾和痛苦」。目前在英國升學的他，戰畢此戰後將返英繼續學業。在當地受簽證限制未能落班的他，形容透過兩仗重拾信心，「很享受在這氣氛環境踢波，找回理想中的足球，希望以後他日繼續恆常接觸這種足球，唯有靠自己繼續努力」。

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