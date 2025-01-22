明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

省港盃｜朝港足球迷慶祝惹議　廣東前鋒認錯「肯定是我不對」　艾華斥行為欠專業 (23:45)

中國香港足球代表隊今晚（22日）在香港大球場舉行的第43屆省港盃次回合以1：2不敵廣東，兩回合計輸2：3，連續兩屆失落冠軍。廣東隊球員兩次建功後朝港足球迷慶祝示威，引發兩軍激烈衝突。此戰備受爭議的廣東前鋒拜合拉木，賽後解釋因近期飽受質疑，於是選擇在入球後激烈慶祝，承認行為引發衝突「肯定是我不對」。

廣東隊鋒將拜合拉木阿卜杜外力和夏達龍分別在33分鐘及87分鐘射破港足大門，兩人建功後均在港足球迷前激烈慶祝，引發港足球迷和球員不滿醞釀衝突。末段因拖延時間被逐的拜合拉木，賽後向香港傳媒解釋慶祝因由時說：「最近有很多人質疑我的能力，然後我入球很開心，沒有控制自己情緒。（構成衝突）肯定是我做得不對，理解港足球員激動。」這名國足成員兩度被港足球迷扔雜物，他認為作客受特別「招呼」乃平常事，「因為每個球迷都喜歡自己的球隊」。

廣東隊主教練周穗安在賽後記者會表示，今仗入球的兩名球員均是首次參加省港盃，指兩人或因建功過於高興「忘記邊面係主隊球迷」，「如有不尊重的地方，希望大家諒解」。

港足鋒將艾華在拜合拉木的忘形慶祝後曾走向對方理論，賽後直斥廣東球員行為「瘋狂」，「他們應保持專業，不能欺負我們的球迷」。在港足失第2球後同表現激動的曾以行，賽後冷靜下來道：「對方選擇怎麼慶祝，我們沒辦法控制。回想起來，唯一可以控制的是不失球，但我們做不到。」

曾以行末段錯失一次扳平良機，承認對此自責，「尤其在這日那麼多球迷吶喊，想讓他們帶一些東西回家，好無奈比賽輸了，無法與大家開心慶祝。很對不起球迷和球隊，要記住這份遺憾和痛苦」。目前在英國升學的他，戰畢此戰後將返英繼續學業。在當地受簽證限制未能落班的他，形容透過兩仗重拾信心，「很享受在這氣氛環境踢波，找回理想中的足球，希望以後他日繼續恆常接觸這種足球，唯有靠自己繼續努力」。

相關報道：省港盃｜港足主場1：2憾負廣東 連續兩屆失落冠軍 客軍入球慶祝屢惹衝突

相關字詞﹕體育 編輯推介 省港盃 港足 廣東隊

上 / 下一篇新聞