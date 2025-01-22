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省港盃｜港足主場1：2憾負廣東　連續兩屆失落冠軍　客軍入球慶祝屢惹衝突 (22:03)

中國香港足球代表隊今晚（22日）在香港大球場上演的第43屆省港盃次回合迎戰廣東。港足上半場先失守，換邊後一度靠射手劉家喬閃電扳平，惟終仍以1：2不敵對手。在8278名觀眾入場下，以總比數2：3連續兩屆飲恨。

港足上周首回合因被罰具爭議12碼，作客被廣東隊逼和1：1。港足此戰沿用上仗正選11人，伍瑋謙把守最後一關，亞歷斯祖、余煒廉、曾以行及曾樂圖組成防線；中場為胡晉銘和黃皓雋，李小恆與艾華在兩翼，鋒線則交由隊長史提芬彭利拿和劉家喬。廣東隊正選則有7個調動，其中上仗後備入替射入極刑的前國足後衛姜至鵬擔正。

港足早段搶佔主動，開賽3分鐘艾華禁區人群中起腳，被敵軍後衛門前擋走；劉家喬9分鐘截得廣東後衛楊一鳴傳送，獨闖禁區外起腳被門將趙石接住。廣東10分鐘靠角球攻勢製造威脅，楊一鳴和拜合拉木阿卜杜外力相繼頭槌中楣彈出。廣東隊之後開始掌控球權，惟港足不乏反擊機會，22分鐘曾以行引球出擊後傳予史提芬彭利拿，後者禁區外勁射斜出；兩分鐘後劉家喬趁趙石誤傳，截球後面對空門起腳不中龍。

廣東隊戰至33分鐘偷襲得手，拜合拉木接應張昱東傳送，快伍瑋謙一步射入；該名國足射手建功後脫下球衣向港足球迷區展示，觸發兩軍球員衝突，其間有球迷向場內扔雜物。港足失守後禍不單行，39分鐘再有艾華因傷退下火線並由馬希偉入替，半場落後0：1。

港足換邊後首個攻勢，靠劉家喬從半場單人匹馬帶入禁區，擺脫回防廣東守衛用左腳施射近柱得手，比賽重開僅24秒閃電扳平。廣東隊65分鐘再由拜合拉木禁區內扣過余煒廉射門，被曾以行門前化險為夷。港足72分鐘承接主場氣勢，由劉智樂入替劉家喬搶攻；75分鐘胡晉銘與馬希偉小組配合後放冷箭，趙石僅僅撲出。廣東87分鐘靠拜合拉木右路發難傳中，後備上陣的前鋒夏達龍力壓亞歷斯祖頭槌破網再次領先；一眾廣東球員再次衝向港足球迷面前慶祝，再引發兩軍衝突。拜合拉木補時階段領黃一紅被逐，離開球場時再遇球迷扔雜物招呼，賽會一度廣播呼籲球迷冷靜。港足最後一擊由史提芬彭利拿主射罰球，被趙石一抱入懷；港足終以1：2惜敗，總比數輸2：3，連續兩屆飲恨。

相關字詞﹕體育 省港盃 編輯推介 港足 廣東隊

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