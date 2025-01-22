體育｜西沙GO PARK正式開幕　江旻憓偕學生試玩匹克球　王康傑轉戰新項目謀發展 (20:05)

啟動禮邀請政務司司長陳國基等擔任主禮嘉賓，並有學生和老師共約1000名嘉賓出席。活動期間，巴黎奧運女子重劍個人賽金牌得主江旻憓與學生即場試玩新興運動匹克球（Pickleball）。現年27歲的王康傑出席活動時表示，他轉戰匹克球的契機源自曾於越南贏得匹克球單打比賽，激發對該運動的興趣，並說：「網球方面的進步有限，也參與過兩屆亞運，但世界排名停滯，始終未能進入前100、200位，感到有點吃力。」他補充匹克球更適合其身形和反應速度，「目前雖未獲任何資助，所有比賽開支均靠獎金，但我認為現有水平能與頂尖選手一較高下，看到未來發展的希望」。

此外，今年渣打香港馬拉松將於下月9日舉行，前香港長跑代表陳家豪透露將與太太姚潔貞一同參加半馬賽，但笑言年紀漸長且經常勞損，今次不會追求名次。他說：「最近幾周沒怎麼練習，甚至因臀部受傷還要看物理治療。」他提到姚潔貞雖因不適未能到場，但為備戰年底全運會，她希望今次比賽能跑出約1小時15分，「經過幾個月訓練，她現在狀態比去年更好，上周日的10公里賽（聯合國兒童基金會慈善跑）也以34分58秒奪冠，看看港隊會否選她參加3月底在浙江嘉興市舉行的亞洲馬拉松錦標賽」。