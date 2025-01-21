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網球｜佐高域澳網8強反勝艾卡拉斯　鬥薩維利夫爭入決賽 (22:25)

力爭第11次稱霸的塞爾維亞籍名將佐高域，今晚（21日）在澳洲網球公開賽8強以盤數3：1反勝西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，4強將碰以3：1淘汰美籍球手湯美保羅的德國籍世界二哥阿歷山大薩維利夫。爭取女單三連霸的「世一」白俄羅斯籍好手莎芭倫卡則以2：1挫俄羅斯籍的柏芙露珍高娃，將與爆冷挫3號種子美籍星將嘉奧芙的西班牙籍好手巴杜莎爭入決賽。

7號種子37歲的佐高域首盤面對21歲的3號種子卡路士艾卡拉斯先以4：6吞敗，惟次盤重整旗鼓以6：4扳平，之後兩盤愈戰愈勇下連贏6：3、6：4，昂然晉身4強，並繼去年巴黎奧運決賽後再令對方稱臣，而艾卡拉斯則連續兩屆澳網8強止步。總計兩人歷來交手8次，佐高域以5勝3負佔上風。

佐高域的4強對手是27歲的阿歷山大薩維利夫，這名次號種子在同日另一場8強面對同齡的12號種子湯美保羅，首兩盤皆力戰至「搶七」以7：6（7：1）、7：6（7：0）先下兩城，第3盤雖以2：6落敗，但在第4盤及時回勇大勝6：1，以盤數3：1過關，第3次打入澳網4強，他賽後稱整體發揮並不太好，卻為最後一盤打出最佳水準而高興。保羅未能3年內兩入4強後認同對方在重要關頭表現較佳，並對自己同時間表現失準而感遺憾。

女單方面，頭號種子莎芭倫卡首盤先贏27號種子柏芙露珍高娃6：2，之後雖以同一比數輸掉今屆5仗首盤，但在第3盤順利贏6：3下躋身4強，她賽後強調，晉級過程遇上阻滯對往後賽事有利。26歲的她的下場對手是27歲的11號種子巴杜莎，這名首次打入大滿貫4強的前世界二姐以7：5、6：4淘汰去年年終賽冠軍的3號種子嘉奧芙。巴杜莎賽後承認去年曾因背部傷患嚴重考慮掛拍，並說：「也許我對今屆比賽的期望有點低，但我仍有壓力，因太想贏。」

澳網女單8強明天上演19號種子美籍的姬絲對28號種子烏克蘭籍的絲慧杜蓮娜、次號種子波蘭籍的施維雅達對8號種子美籍的艾瑪娜華露、男單8強21號種子美籍的舒爾頓對意大利籍非種子球手蘇尼高，而「世一」意籍的史拿則面對8號種子的東道主球手迪文亞。

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