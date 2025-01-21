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桌球｜世界格蘭披治大獎賽3月啟德上演　巡迴賽前32名球手雲集香港　門票下周一開售 (18:56)

世界格蘭披治桌球大獎賽3月4至9日在啟德體藝館上演，為本港相隔35年再辦排名賽，巡迴賽排名前32位球手屆時將雲集香港，為緊接4月的世界賽作最後準備。而上屆分列冠亞的名將奧蘇利雲和卓林普，屆時有望首以香港居民身分「主場」獻技。

賽事自2015年首辦起曾在威爾斯和英格蘭舉行，這次除了破天荒移師英國以外上演，賽事總獎金由38萬鎊增至70萬鎊（約668萬港元），冠軍獎金由10萬鎊增至18萬鎊（約172萬港元），兩者均創下歷屆之最。賽事僅開放予今季巡迴賽排名前32位參賽，除了去年相繼透過優才計劃成為香港居民的「火箭」奧蘇利雲及「準神」卓林普，沙比、基倫威爾遜及丁俊暉等頂級球手亦有望來港獻技。

賽事今（21日）舉行新聞發布會，出席的世界桌球巡迴賽（WST）總裁Simon Brownell表示，香港於1989年首次把桌球排名賽帶到亞洲，在桌球發展地位顯赫；又提到2022年於紅館上演的香港世界大師賽，打破桌球賽事歷來最多入場觀眾紀錄，希望3月在容納5000人的啟德體藝館，譜寫巡迴賽最多觀眾紀錄。

香港首席桌球手傅家俊今屆雖無緣主場亮相，但屆時仍會出席表演賽。他認為大獎賽與其他巡迴賽的最大分別，在於參賽者全屬高手，強強對碰甚少悶場，「正常排名賽最少有128人，有時前列球手面對外卡、業餘球手難免有悶場。大獎賽只得全季狀態最好的32人參加，不用等待抽籤已知戲碼好看，每一場都似決賽」。

桌球正面臨在香港體育學院精英項目評級降格危機，傅家俊認為在體院評分準則明確下「要做嘅都做晒」，重申每項運動歷史背景不同應彈性審視，「網球、高爾夫球都不是以亞運和奧運為重點，而是以四大滿貫為目標。若以同一張白紙黑字斷定某些運動不達標，我覺得並不合適，還是希望每個項目酌情處理。這（降格）對我影響不大，畢竟已到生涯尾聲；但還有很多年輕球手或許比我更具潛質，若失去在體院受訓的機會便很可惜」。

中國香港桌球總會為這次大獎賽協辦單位，主席羅永聰稱會利用辦賽經驗和提供技術支援協助賽事運作。他透露WST早在2022年派員來港洽談，並在賽事聯合主辦單位鋒體育推廣有限公司支持下成事，並希望透過舉辦大獎賽，向香港人及世界展示香港承辦大賽能力，以及顯示桌球仍是香港重要的軟實力。

此外，世界職業桌球協會（WPBSA）宣布與鋒體育推廣有限公司在啟德零售館成立香港桌球學院，將在賽事期間開幕。羅永聰認為學院將是一個好示範，讓政府檢視桌球室年齡限制，「若桌球學院屆時請到頂級球手交流，但仍要列明不准穿校服、年齡限制等規範，這是窒礙桌球發展，難道擔心小朋友不適合在體育園？桌球室並非如外人看港產片所想般兒童不宜」。

賽事票價由80至2580元不等，下周一（27日）早上8時18分起於快達票及大麥網開售。比賽每日分下午及晚上時段，每個時段各有兩仗上演。

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