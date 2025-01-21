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省港盃｜港足明晚大球場再迎廣東　主帥喜保留原班人馬出擊　胡晉銘冀踢漂亮一仗捧盃 (13:16)

中國香港足球代表隊明晚（22日）8時在香港大球場出戰第43屆省港盃次回合，與廣東隊爭奪冠軍寶座。港足上周三首回合作客遭廣東隊逼和1：1，今仗沿用相同23人大軍征戰。教練戴雅諾期望麾下延續上仗競爭力，爭取90分鐘內擊敗對手，重奪失落一屆的冠軍。

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省港盃向來對主場球隊有利，港足首回合由史提芬彭利拿先開紀錄後，因一個具爭議的12碼遭逼和1：1，未能打破連續13屆作客不勝厄運。然而港足過去3屆主場鬥廣東錄得全勝兼一球不失，因此首回合不敗回師香港無疑有利爭冠。領軍的港足青年軍教練戴雅諾表示，期望麾下再場上表現進取，並在90分鐘內分出勝負。他透露早前被告知次回合或需調整人腳，最終能保留原班人馬出戰感到欣慰，「廣東隊維持原有陣容，我們同樣原陣出擊的話，可讓賽事增添色彩，延續首回合的競爭環境」。

省港盃兩回合之間的周末尚有港超賽事，港足大軍裏有7名球員日前聯賽踢足90分鐘，包括首回合戰畢全場的東方後衛亞歷斯祖和理文中場胡晉銘，後者承認賽程頻密稍有倦意，但料無礙征戰，「始終整個月沒踢90分鐘比賽，一來便一周連踢兩場。不過還有時間恢復，這兩天訓練量都尚可，應可自我調整」。

第4次出戰省港盃的胡晉銘，2019年第41屆賽事曾以隊長身分，率領港足次回合主場大勝4：0、總比數5：2逆轉廣東奪冠。他稱今屆首回合作客不敗成為球隊爭冠強心針，盼重溫6年前在大球場捧盃舊夢，「對手處於季前狀態，踢畢首戰體力應消耗不少，加上港足近屆主場有很大優勢，因此形勢很正面。今屆與2019年那屆的情况相似，都是一班超齡球員帶住U23小將，希望可以再贏一場漂亮的仗」。

至於上仗首披港足戰衣掛帥的翼鋒李小恆，今仗有望迎來主場處子戰。他稱早前入場觀看港足比賽時已見識主場球迷的熱情，故嚮往踏上大球場草皮，「過去現場觀看港足時，感受到球迷為場上球員撐腰，以第12人力量推動球隊。能代表香港上陣是引以為傲的時刻，主場出擊感覺更特別」。

此外，同效力理文的後衛周子謙僅在場邊未隨隊訓練，戴雅諾稱他腳傷未癒，有待團隊評估傷勢能否趕及明晚上陣。

相關字詞﹕體育 省港盃 港足 廣東 戴雅諾 胡晉銘

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