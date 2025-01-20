足球｜皇馬反勝重登西甲榜首　麥巴比獲讚「世一中鋒」　迪利阿里加盟意甲科木 (20:43)

皇家馬德里今仗開賽僅27秒便被客軍鋒將法比奧施華破門，也是皇馬在各項賽事14年來最早失球。惟皇馬藉基利安麥巴比於18分鐘後藉12碼扳平，再在36分鐘再入一球，加上巴謙戴亞斯、洛迪高高斯亦有進帳，終助「銀河艦隊」反勝4：1，賽後20戰積46分，以兩分反壓鄰會死敵馬德里體育會升上榜首。此外，皇馬會長皮里斯在剛過去的新任會長大選中，因無對手出選而自動連任。

力爭衛冕意甲的國際米蘭，在主場憑拿達路馬天尼斯、杜費斯及馬古斯杜林各建一功，主場3：1輕取安玻里後續居次席，落後多踢1場的榜首拿玻里3分。另曾效力熱刺、愛華頓及比錫達斯的中場迪利阿里，已以自由身與意甲球隊科木簽約18個月。至於在法甲排次席的馬賽，則憑前曼聯鋒將格連活特68分鐘射入極刑，主場以1：1逼和斯特拉斯堡，賽後以9分落後榜首巴黎聖日耳門。

其他報道：英超｜熱刺負愛華頓近10仗1勝 普斯迪高路淪下個被炒領隊大熱門 曼城派6蛋升第4

其他報道：英超｜曼聯主場負白禮頓 艾摩廉嘆或最糟「紅魔」 三笘薰成英超日本「入球王」