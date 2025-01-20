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英超｜熱刺負愛華頓近10仗1勝　普斯迪高路淪下個被炒領隊大熱門　曼城派6蛋升第4 (19:13)

相比於曼聯，另一傳統英超「Big 6」的熱刺更陷水深火熱！他們今晨（20日）作客以2：3敗走愛華頓，聯賽近10戰僅1勝下，以22戰續得24分排第15，而普斯迪高路更淪為下個被炒領隊大熱門。

愛華頓的伊祖沙古爾先後於13和30分鐘，助攻前鋒卡維特利雲及中場拍檔伊利文尼戴耶，加上熱刺後衛艾查格雷擺烏龍，上半場以3球遙領。熱刺下半場藉攻擊手古路施夫斯基及李察利臣追回兩球，卻為時已晚，終以2：3告負，近6場英超錄得1和5負，普斯迪高路賽後拒談個人前途，卻已成下個被炒領隊大熱門，次熱和第3熱門分別是尾二李斯特城的雲尼斯達萊及包尾修咸頓的祖歷。至於愛華頓領隊莫耶斯則取得回巢後首勝，賽後以20分排第16位。

同日曼城憑菲爾科頓梅開二度、高華錫、謝利美杜古、艾寧夏蘭特及占士麥艾迪各建一功，作客以6：0大破尾三的葉士域治，賽後以20戰得38分升上第4，與第5位紐卡素同分，同多明晨才在主場對狼隊的第6位球隊車路士1分。此外，諾定咸森林主場以3：2力克修咸頓後，追至與次席阿仙奴同得44分穩列第3，一起落後少踢1場的一哥利物浦6分。

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