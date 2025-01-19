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網球｜佐高域澳網直落3盤輕取利赫卡　8強惡鬥艾卡拉斯 (19:00)

在墨爾本公園舉行的澳洲網球公開賽今（19日）展開單打16強階段，其中力爭第11次稱霸的37歲塞爾維亞籍名將佐高域以直落3盤6：3、6：4、7：6（7：4）擊退23歲捷克籍好手利赫卡，將與世界第3的21歲西班牙籍名將卡路士艾卡拉斯爭入4強。

7號種子的佐高域在今屆澳網首兩圈均要打4盤才過關，但愈戰愈勇的他在第3圈以直落3盤輕取26號種子的捷克籍球手馬查克後，今於16強遇上另一捷克好手的24號種子利赫卡，首盤戰至第8局首度打破對方發球局後隨即保發，先贏一盤6：3；次盤他在首局再度成功破發，並力保優勢再贏一盤6：4。第3盤雙方拉鋸至決勝局，最終佐高域贏細分7：4，再贏一盤7：6，以直落3盤拿下勝利，8強將惡鬥同為前「世一」的卡路士艾卡拉斯。

艾卡拉斯在同日另一場16強在先贏兩盤7：5、6：1後，因15號種子的英籍球手杜聶柏因傷退賽而提早過關。至於世界二哥的德國籍名將阿歷山大薩維利夫則以6：1、2：6、6：3、6：2，盤數3：1淘汰14號種子的法國籍好手坎伯特，8強將面對美國籍12號種子湯美保羅。

女單方面，白俄羅斯籍「世一」莎芭倫卡延續強勢，僅花1小時2分鐘便直落兩盤6：1、6：2淘汰14號種子的17歲俄羅斯籍新星米拉安祖娃，在今屆未失一盤下殺入8強，將鬥27號種子的另一俄將柏芙露珍高娃。而3號種子的美籍星將嘉奧芙則以盤數2：1反勝非種子的瑞士籍球手賓絲，將與11號種子的西班牙籍好手巴杜莎爭入4強。

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