英超｜紐尼斯末段起孖領利物浦挫賓福特　拉開失分阿仙奴6分兼踢少一場 (20:55)

對上兩場英超賽事皆失分收場的利物浦，此仗受制於主場威力強勁的賓福特，雖然全場射門多達37次，包括中場蘇保斯拉爾上半場勁射中楣，惟賓福特防線一直保持高水準表現下，「紅軍」一直得勢不得分。戰至補時1分鐘，下半場方後備上陣的達雲紐尼斯終於大發神威，接應阿歷山大阿諾特右路傳中近門掃射得手，再在兩分鐘後接應哈維艾利洛傳送錦上添花，助球隊鎖定勝局。賽後領隊史諾大讚紐尼斯為球隊贏波英雄，並指該烏拉圭射手「為球隊付出了很多，絕不只入球這麼簡單。賽前有記者問我認為紐尼斯今個球季是否令人失望，如今我可以肯定告訴你不是」。

利物浦靠後備神鋒扭轉乾坤，阿仙奴卻苦陷無人可用之困。有布卡約沙卡及尼華尼利等攻兵受創的「兵工廠」，雖然靠加比爾馬天尼利及夏維斯各建一功一度領先兩球，可是客軍維拉在60及68分鐘亦由泰利文斯及奧尼屈堅斯扳回兩城。比賽末段兵工廠換入剛傷癒的鋒線借將史達寧但表現平平，加上夏維斯88分鐘的入球又因皮球曾接觸手臂而被VAR改判無效，球隊終未能改寫失分而回的結局。兵工廠主帥阿迪達賽後未有苛責球員，反而讚賞他們「表現令人難以置信。我為他們的努力感到非常自豪」。不過，阿帥亦承認道：「相比利物浦，我們現時的後備力量的確遠遠不及對方。」

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