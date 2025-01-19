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學界｜籃球精英賽開鑼　協恩英華衛冕首擊齊奏凱 (15:49)

學界籃球盛事「Nike全港學界精英籃球比賽」今日（19日）在土瓜灣體育館展開第一階段分組賽，多支傳統勁旅在首個比賽日亮相，爭取女子組十連霸的協恩中學，首戰以85：5狂勝上屆亞軍林大輝中學壯聲威；上屆男子組冠軍英華書院，則以60：46挫博愛醫院陳楷紀念中學。

協恩在F組首擊便與沙西區亞軍林大輝合演去年決賽翻版，甫開賽利用招牌緊逼戰術頻頻施壓，半場以51：0零封對手。林大輝戰至第3節落後0：60時，由中鋒劉敏怡破蛋，第4節再靠劉伊嵐射入三分球。然而協恩持續強勢，全場錄得25次抄截，並在梁瑞昕攻入全場最高18分下，終以85：5收穫大勝。

學體會今屆把九龍區及港島區籃球D1賽事合併，過往壟斷九龍區的協恩上月初在D1女甲決賽不敵港島區的英華女學校，終結分區17連霸。教練陳嘉汶透露在該敗仗後，與球員進行心理建設疏導情緒，「小朋友面對如此壓力會有困難，需要適當的開解。隨住時間過去，她們也收拾情緒部署精英賽，不要在回想過去」。

在精英賽再次捍衛霸業，陳嘉汶認為球隊首先需打回應有風格，認為首戰以80分大勝助添信心，「過往發揮得不好，是因為未能展現協恩過去的優勢——防守、籃板和快攻；希望透過精英賽，讓球員明白這3範疇的重要性，把細節做好一點。在D1決賽後，如何讓球員重拾信心打波、面對對手，這才是我們的關注點」。至於D1冠軍英華女校，則在A組以59：29輕取屯門亞軍順德聯誼總會梁銶琚中學。

男子組衛冕之師英華書院A組首戰面對沙西區亞軍陳楷，早段曾落後0：6，惟站穩陣腳後在首節完結時追和14：14；次節更打出一波12：0攻勢拉開，終以60：46旗開得勝。上屆勇奪最有價值球員（MVP）的英華後衛蔡浩東，今仗貢獻9分、6籃板及5助攻。就讀中六的他提到今屆精英賽較以往推遲一個月舉行，使兼顧學業和籃球的日程更為擁擠，「D1和精英賽之間有個空檔，讓模擬試、溫習和練波的時間很緊逼，表現也有點下滑」。

今屆籃球精英賽4強和決賽將首次移師啟德體藝館競技場上演，上月率先隨校隊在測試賽「踩場」的蔡浩東，也期待3月再次亮相啟德，「不要說學界，就連甲一都未試過在一個如此大型場地舉行，很想踏足這個舞台，在眾多球迷面前打波，展現自己最好一面」。

相關字詞﹕體育 籃球 精英賽 協恩 英華 編輯推介

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