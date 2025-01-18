港超｜東方逼和傑志續居次席　陣容勢臨拆骨　盧比度：爭冠實際上不可能 (21:15)

東方日前公布兩名新外援加盟，其中國援中場顧斌先列後備；塞爾維亞籍中堅米祖域則未入名單作壁上觀。此外，證實獲中超球會接洽的後衛亞歷斯祖，與馬希偉周三為港足出戰省港盃首回合後今仗續擔正，該仗同上陣的黃皓雋則列後備。

傑志開賽16分鐘憑鋒將明加索夫左路落底傳中，造就馬查度的禁區內撞射掛網先開紀錄。惟明加索夫及後於26分鐘傷出，需由擔架抬離場並送院，並由迪美路夫入替。東方戰至33分鐘，藉巴科爾被出迎的傑志門將泰利絆跌博得12碼，他親自操刀扳平，半場踢成1：1。

兩軍換邊後續互有攻守，傑志57分鐘有首次倒戈的後衛鐘樂安接應角球，頭槌攻門被東方門將葉鴻輝撲出。東方67分鐘則有巴科爾無人看管下左腳勁射，被泰利雙手擋出。傑志中場顏卓彬72分鐘接應林樂勤開出罰球，頭槌攻門再次被葉鴻輝勇救；81分鐘，後備入替前鋒潘沛軒左路半傳半射中楣製造險象。兩軍終維持以1：1和局。賽後有兩隊球迷打鬥，需由足總職員介入調停。

東方在冬季轉會窗有港足中場余在言轉投中甲石家莊功夫，吳宇曦和亞歷斯祖亦勢北上發展。主教練盧比度賽後稱，目前不太可能談爭標，「我們不會放棄任何機會，而且沒有壓力。衝擊聯賽錦標是夢想，即實際並不太可能」。他說明白球迷有期望，但強調需考慮實際情况，「球迷當然想贏、當冠軍，但這球隊沒有大手筆增援。若聯賽只是雙循環，我可以自信的說我們會衝冠，但三循環讓事情變得複雜」。他又透露，球隊將再簽入一名中堅。

至於約滿浙江隊後加盟東方的顧斌，此戰後備上陣約20分鐘。他表示來港落班因「熱愛足球」，並稱港超賽事競爭力，「在對抗和節奏上與中超有些區別，但不是特別容易，必須全力以赴」。

同日另一仗，榜首大埔作客北區運動場憑伊高沙托尼和陳肇鈞在41及42分鐘接連建功，以2：1挫由波比上半場補時破蛋的北區。