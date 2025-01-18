網球︱19歲「新張德培」錢亮拿大滿貫舞台初閃　近廿年最年輕澳網闖16強男將 (22:45)

「他沒有高大身材，擊球卻清脆俐落，他將成為不可阻擋的網壇新勢力。」錢亮拿爆冷淘汰麥維迪夫的神勇表現，讓美國傳奇麥恩萊為之讚嘆，在昨日的第3圈賽事未有令前輩「跌眼鏡」，以直落3盤7：6（12：10）、6：3、6：3擊敗法國球手莫廷晉級，讓上月才滿19歲生日的他成為繼2005年的拿度後，最年輕晉身澳網16強的男子網球手。「我不認為現在的我能與拿度比肩，但這紀錄還是很有型（Cool）！」上月於ATP新生代男子年終賽僅負巴西新星祖奧方辛卡奪亞，賽前世界排名僅121位的錢亮拿今次才是第二次角逐大滿貫兼初戰澳網，次圈激戰4小時48分鐘、一度被身經百戰的麥維迪夫扳平，最終仍能沉着應戰並以決勝局奠勝，超出實際年齡的冷靜。他的教練戴亞斯稱讚道：「這孩子擁有勝利者的特質，不少球手在比賽犯錯後可能會失控，但他還是保持冷靜自我調節。」也許，錢亮拿的特別名字Learner正好賦予他冷靜思考、謙遜學習的特質，「我的母親是位數學教師，父親則是律師，我與姐姐的名字分別是Learner及Justice，因為學習與公義皆是父母專業追求的真諦」。

出生於美國加州的錢亮拿在僅僅學懂走路的1歲半稚齡，便跟隨熱愛網球的越南裔父母拿起球拍，5歲便參加網球比賽。在父親的悉心指導下，錢亮拿漸展運動天賦，難得父母未有望子成龍，堅持讓他隨心所欲、健康成長。他的父親說：「我想讓他盡情享受網球，如果因為被人期望而令他對網球的熱愛減褪，實在是太可惜。」錢亮拿承認，他在少年時代嶄露頭角後一度厭倦網球，多得父母放手讓他選擇，才重拾對網球的熱情，更於16歲之時於全國少年網球賽封王，當時已有美國傳媒預測他能繼張德培後，再為美籍亞裔球手綻放光芒。

儘管獲各界看好，錢亮拿仍謹記他的名字Learner，不斷學習求進，「我很高興我仍有需要進步、努力學習的空間，因為如你不這樣想，意味你的能力已到了極限」。錢亮拿周一將與意大利的辛尼高爭入8強，力爭再締驚喜。

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