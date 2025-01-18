網球︱19新星錢亮拿澳網男單殺入16強　費利斯反負蒙菲斯第3圈止步 (15:40)

上月在ATP新生代年終賽取得男單亞軍的美籍華裔新星錢亮拿，日前與5號種子的俄籍名將丹尼麥維迪夫激戰近5小時後以盤數3：2險勝後，今於第3圈面對世界排名第69的法籍球手莫廷延續強勢，首盤力戰至決勝局後，再於細分拉鋸至刁時以12：10取勝，先贏一盤7：6。次盤他主動尋求破發機會，並於第4局得手，即使下一局莫廷隨即還以顏色破發，但現時世界排名只有121位的錢亮拿，隨後一局再度破發，最終力保優勢再贏一盤6：3。及至第3盤，錢亮拿又兩度破發再贏6：3，最終直落3盤淘汰對方，初戰澳網成人組即殺入16強，將鬥世界第55的意籍球手蘇尼高。

此外，4號種子的27歲美國一哥費利斯今面對世界排名最高曾居第6位的38歲法籍老將蒙菲斯，首盤先贏6：3後，連輸3盤5：7、6：7（1：7）、4：6，盤數1：3反負出局，成為今屆最高種子下馬的球手。至於19號種子的俄籍名將卡查諾夫則意外直落3盤不敵美籍球手米捷臣，近3屆首度未能殺入16強。

女單方面，2號種子的波蘭籍世界二姐施維雅達僅花1小時10分鐘便直落兩盤6：1、6：0淘汰英籍好手拉度簡露，將與德國籍球手拉絲爭入8強。至於6號種子的哈薩克籍星將雷芭堅娜亦輕鬆直落兩盤擊退32號種子的烏克蘭籍球手耶絲查斯卡，躋身16強。