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英超︱曼聯名宿丹尼士羅離世　享年84歲 (16:05)

曼聯名宿丹尼士羅（Denis Law）今晨（18日）與世長辭，享年84歲。這名在奧脫福球場度過11個球季的蘇格蘭籍傳奇前鋒，與佐治貝斯及卜比查爾頓被譽為「紅魔三聖」，如今3人悉數告別人間。曼聯對其離世深表哀痛，宣布明晚迎戰白禮頓的英超賽前將默哀一分鐘，球員亦會戴黑紗迎戰。

丹尼士羅家人透過曼聯公布這名一代傳奇的死訊，稱3年前證實阿茲海默症和血管性痴呆症的丹尼士羅，經歷與病魔的一番搏鬥，現在終獲得安息。丹尼士羅家人在訃文中感謝各界支援，「感謝過去和最近為其福祉和護理作出貢獻的人。我們知道很多人支持和愛戴他，這些愛讓事情變得不同，對此不勝感激」。

丹尼士羅曾在1962至73年效力曼聯，為紅魔上陣404場攻入237球，位居隊史出場次數總排名第3位，僅次於朗尼和卜比查爾頓。球員生涯司職前鋒的他，曾為曼聯贏得兩次英格蘭頂級聯賽冠軍及一次英格蘭足總盃，1967／68年球季更協助球隊贏得隊史首座歐冠盃（歐聯前身）。個人榮譽方面，丹尼士羅1964年曾贏得金球獎，至今仍是唯一得獎的蘇格蘭球員。

此外，丹尼士羅球員生涯在哈特斯菲爾德出道，曾兩度效力曼聯的同市宿敵曼城，另曾轉戰意甲拖連奴一季。他在1973／74年從「紅魔」回巢「藍月」，並在聯賽煞科戰倒戈一箭定江山，令紅魔降班至次級聯賽。儘管如此，他在曼聯球迷心中地位不變，更是唯一在奧脫福球場內設兩個雕像的名宿。國際賽生涯方面，丹尼士羅曾為蘇格蘭隊上陣55次射入30球，與利物浦名宿杜格利殊並列隊史入球王。

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