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新興運動｜匹克球品牌進駐市區　分址定位各不同　冀多方面推動發展 (19:00)

新興運動匹克球（Pickleball）結合網球、乒乓及羽毛球元素，近年在世界各地急速冒起。全港首個室內匹克球體驗空間「Bay Pickle」自去年9月起，4個月內分別在天后和荃灣開設分店，同時擴展據點至私人會所及校園。該品牌期盼從多方面推動匹克球發展，目標是待項目進軍奧運之時，能培養首批運動員進軍五環舞台。

融合3項拍類運動元素的匹克球源自美國，場地面積如同羽毛球場，球拍與乒乓相若，玩法類近網球。Bay Pickle去年9月在天后開設首間分店，同年12月再於荃灣愉景新城開設第2間分店，除了設有球場亦售賣裝備及開辦課程。該品牌亦與上環雅辰會和將軍澳博愛醫院八十周年鄧英喜中學合作，協助建立標準場地及提供專業訓練。

品牌聯合創辦人馮康表示，不同據點有着不同定位，希望從不同方面推動匹克球，「天后場地細小，未必能打到高水平比賽，較多生活休閒元素，喝喝酒打下波；荃灣場地則以較為親子，讓一家人體驗樂趣」。創辦成員溫蕙茵稱，開拓匹克球生意並非噱頭，「單靠噱頭食唔到幾耐飯，我哋希望推廣這成為一個持久的運動項目。不只提供場地，而是把整個匹克球生態圈，從訓練、慈善及產品一系列的做」。

Bay Pickle最近獲內地教育集團支持，為學校提供匹克球訓練計劃及運動裝備，並資助學校體育教師到內地接受專業教練培訓，今年5月將舉辦一項青年賽事促進各地交流；長遠希望成為香港推動匹克球的先驅，從而推動更多人加入「做大個餅」。隨着匹克球力爭成為2032年布里斯班奧運新項目，品牌另一聯合創辦人鄧肯期盼栽培香港代表隊球手，並培養首批亮相奧運的運動員。

相關字詞﹕體育 匹克球

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