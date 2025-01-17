羽毛球︱李卓耀印度賽挫周天成入4強　「雙楊配」女雙8強止步　國家隊王祉怡韓悅齊出局 (21:02)

李卓耀在印度賽首兩圈連挫日本隊的渡邊航貴及法國隊的杜馬波波夫，今與交手13次勝出9次的7號種子周天成狹路相逢疑會處於下風，兩人卻在首局半程結束前呈膠着狀態，一度打和9：9，及後連取4分的李得以鞏固領先，並延續優勢，最後以21：15先拿下一局。李次局初至中段氣勢如虹，令周呈大勢已去下，終以8：21再輸一局，8強止步。李的4強對手將國家隊的翁泓陽或東道主球手基蘭喬治。

另外，女雙6號種子港隊「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖在8強賽，以12：21、17：21不敵4號種子國家隊組合李怡婧／羅徐敏，無緣4強。女單8強方面，一姐韓國的安洗瑩以局數2：0輕取7號種子新加坡選手楊佳敏；8號種子泰國的李美妙則爆冷以2：0淘汰3號種子國家隊的韓悅，將與6號種子日本的宮崎友花爭入決賽，後者領前一局後因對手次號種子國家隊的王祉怡因傷退賽。

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