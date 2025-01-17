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乒乓｜吳詠琳朱成竹阿曼賽女雙摘銀　黃鎮廷男單負張本智和　偕男雙關文皓林兆恒齊掛銅 (20:16)

港隊乒乓女雙組合朱成竹／吳詠琳今日（17日）出戰WTT阿曼挑戰賽決賽，在先取一局之下，以局數1：3反負日本隊組合，飲恨得亞軍。港隊男單一哥黃鎮廷昨則在4強直落3局不敵日本隊猛將張本智和，與同吿4強止步的男雙組合關文皓／林兆恒雙雙摘銅。

列賽事2號種子的朱成竹／吳詠琳，決賽遇上頭號種子、日本隊的大藤沙月／橫井笑櫻。「朱吳配」首局兩度連奪4分，一度拉開8：2，雖及後被對手力追至10：10，仍「刁時」贏12：10佔先。然而日本組合隨後回勇，次局曾領先8：0，終以11：4追平局數。朱吳配第3局與對手拉鋸互有領先，惟仍以9：11告負；第4局早段連失7分下，再以4：11吞敗，以局數1：3飲恨，與冠軍擦身而過。

至於黃鎮廷昨則在男單4強硬撼另一日本球手張本智和，在為時22分鐘的賽事中，以9：11、7：11及8：11，直落3局不敵對手，無緣晉級決賽，但仍收穫一面銅牌。關文皓／林兆恒在男雙4強兩度領先下，仍以局數2：3（11：5、8：11、11：3、8：11、8：11）不敵張本智和／松島輝空，同以銅牌作結。港隊在阿曼挑戰賽合共取得1銀2銅。

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