英超︱阿密特末段12分鐘內「戴帽」領曼聯反勝　三笘薰破入球荒白禮頓近9場英超首捷 (17:46)

曼聯此役上半場陷於劣勢，若非門將奧拿拿於28分鐘，連續救出修咸頓兩個必入球已告落後，但中場文路爾烏加迪於43分鐘近門擺烏龍終令「紅魔」落後上半場。下半場59分鐘，曼聯後備上陣翼鋒鋒安東尼馬菲奧斯離門兩碼剷射「撻Q」變「回傳」敵軍門將蘭斯達爾，錯失扳平黃金機會。阿密特迪亞路其後在82和90分鐘於右路射入栴開二度反超前，之後在補時4分鐘偷去敵衛皮球射入空門，令修咸頓反負1：3，曼聯則避過自1934年後首次在聯賽主場四連敗。

阿密特成為繼名宿蘇斯克查及朗尼後，第3個在英超80分鐘後連中三元的曼聯球員，22歲的他賽後說：「在足球比賽中，你必須充滿信念。球隊擁有高質的球員，但有時須有更多的入球飢渴。」主帥艾摩廉則說：「阿密特今季一直協助球隊。你必須小心對待年輕球員，不能過度讚揚。我定會告訴他明天要好好休息，吃些好東西，因為我們下仗再需要他。」

曼聯的下個對手白禮頓今晨賽前8場英超不勝，卻藉日本國腳翼鋒三笘薰在59分鐘結束過去8次上陣入球荒，前線拍檔佐真尼奧魯達於82分鐘建功，作客以2：0輕取葉士域治，賽後21戰得31分升上第9位；葉軍則以16分排尾三，分別領先尾二李斯特城及榜尾修咸頓兩分和10分。