網球︱新星方辛卡澳網激戰5盤出局歸咎緊張　世一史拿反勝東道主球手晉第3圈 (22:03)

應屆ATP新生代冠軍祖奧方辛卡在今屆澳網展開大滿貫賽生涯，首圈先聲奪人爆冷淘汰9號種子的俄羅斯籍名將羅比夫，今晚次圈面對蘇尼高亦先贏一盤7：6（7：3），但之後連輸3：6和1：6，雖在第4盤以6：3追成平手，但終在決勝盤輸3：6，無緣躋身第3圈。方辛卡賽後說：「這是我職業賽生涯首次打足5盤。我未能發揮最佳水準，有點緊張，尤其是第2和3盤。不過，我度過了精彩的兩個月，在15場比賽中取得14勝，這是新年的一個好開始。」

至於史拿是先輸4：6後，連贏3盤6：4、6：1、6：3反克舒高基，「一哥」賽後道：「面對陌生的對手總是艱難的。他的發球很好，初段表現比我出色，但我也滿意自己的表現，而且尚有改善空間。」另闖入男單第3圈的種子球手尚有美籍的費利斯、澳洲籍的迪文亞、丹麥籍的魯尼及意籍的梅薩迪等。

晉級女單第3圈有哈薩克籍的雷芭堅娜及世界二姐波蘭籍的施維雅達等，而後者將與美網前冠軍英籍的拉度簡露爭入16強。另值一提的是，隨着王曦雨、王雅繁和張帥在次圈止步，參加單打正賽的11名國家隊選手已悉數出局。

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