西班牙盃︱耶馬兩助攻兼埋齋　巴塞5：1大捷闖8強　獲讚「美斯之後最佳」 (19:15)

巴塞隆拿日前在沙特阿拉伯舉行的西超盃決賽以5：2挫宿敵皇家馬德里，相隔3天又回師主場接戰西班牙盃。巴塞此役收起箭頭羅拔利雲度夫斯基，改由丹尼爾奧莫擔任「假9」。奧莫甫開賽3分鐘便在禁區橫傳中場加維射入打開紀錄，隊友拉明耶馬其後於27和58分鐘，分別妙傳右閘祖利斯古迪及翼鋒拉芬夏比洛尼射入。67分鐘，奧莫又助攻鋒將費倫托利斯，加上耶馬在75分鐘埋齋，令於84分鐘憑12碼破蛋的貝迪斯以1：5敗走。

這仗表現八面玲瓏的耶馬賽後獲加維大讚是「美斯之後最佳球員」，教練費歷克也說：「是的，你會在一些重要比賽中，看到偉大的天才如何綻放光芒。我們必須好好保護耶馬。」總計耶馬今季各賽事已入9球和交出13次助攻。費歷克又稱球隊奪得西超盃後翌日並無練習，賽前1天才有一課操練，故對球隊此仗仍取得大捷的感覺非常好。巴塞下場比賽是下周日凌晨西甲作客基達菲。巴塞暫於聯賽排第3，分別落後榜首馬德里體育會及次席皇馬6分和5分。

至於收起基沙文的馬體會，則藉前鋒阿歷山大索洛夫開賽29分鐘內梅開二度，並把握西乙球隊艾爾切在50分鐘少踢1人的優勢，再憑中場洛迪高列基美及前鋒祖利安艾華利斯建功，作客以4：0大捷，將各賽事連勝改寫為15場。此外，基達菲即使有兩名球員領紅，但作客仍以1：0氣走第4級別球會邦特韋德拉；雷加利斯則作客以3：2險勝另一西乙球隊艾美利亞。

其他報道：英超︱莫耶斯回歸愛華頓首擊落筆打三更負維拉 伊沙克連續8場建功助紐卡素六連勝

其他報道：英超︱阿仙奴主場反勝熱刺 今季北倫敦打吡雙殺宿敵 近17次對Big 6球隊不敗