英超︱莫耶斯回歸愛華頓首擊負維拉　伊沙克連續8場建功助紐卡素六連勝 (17:20)

莫耶斯上周落實相隔11年再任「拖肥」領隊，昨在葛迪遜公園球場二度「地標」領軍，亦是門將比克福特第300次為球隊把關，但51分鐘被阿士東維拉射手奧尼屈堅斯快速反擊攻入全場唯一入球，加上中鋒卡維特利雲上、下半場尾段各錯失一次良機，終負0：1，近6場英超不勝兼近11場9仗無入球，賽後20戰17分續排中下游；維拉則結束聯賽作客五連敗，21戰35分排第7。

莫耶斯賽後承認球隊入球機會少，並確認借將前鋒布查腳踝韌帶受傷需休養10至12周，將提早返回車路士，「我不可能立即改變球隊，若本月轉會窗能簽入一些高質素球員，實力就可提升」。

至於紐卡素憑狀態大勇的射手阿歷山大伊沙克梅開二度兼交出助攻，主場3：0輕取狼隊，賽後21戰38分升上第4名，聯賽六連勝共入18球兼只失1球，且追平球會各賽事九連勝紀錄；25歲瑞典國腳伊沙克更連續8場英超有入球，打破「喜鵲」名宿舒利亞連續7場建功紀錄，現以15球排英超射手榜第3位。他卻淡看記錄，「紀錄待掛靴後才去享受，我現在每場只有一個想法，就是入球幫助球隊」。