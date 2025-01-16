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英超︱阿仙奴主場反勝熱刺　今季北倫敦打吡雙殺宿敵　近17次對Big 6球隊不敗 (13:19)

阿仙奴在今晨（16日）英超周中快車，憑對手的烏龍球及翼鋒李安度杜沙特建功，主場以2：1反勝熱刺，今季在北倫敦打吡「雙殺」宿敵之餘，聯賽面對「Big 6」球隊已連續17場不敗，追近榜首利物浦至4分差距但多踢一場。

阿仙奴近期在盃賽接連失利，包括在英格蘭足總盃第3圈戰至互射12碼被曼聯淘汰，今仗續坐陣酋長球場出擊，賽前有韓國人氣女團Blackpink成員Lisa現身場中任嘉賓，但在25分鐘被作客的熱刺先開紀錄，隊長孫興慜在角球攻勢乘對手解圍不遠，第一時間抽射再省中「兵工廠」中堅威廉沙列巴改變方向入網。

落後的阿仙奴圍攻，40分鐘出現爭議一刻，李安度杜沙特左路傳中被熱刺右閘柏度樸路封阻後，再省中自己腳部出界，球證卻判主隊角球，結果「兵工廠」再憑死球攻勢，由「帶刀侍衛」加比爾馬加希斯遠柱衝頂省中前鋒蘇蘭基擺烏龍入網追平。完半場前，熱刺中場比蘇馬於中後場被逼甩球，阿仙奴打反擊，杜沙特射遠柱攻破門將京斯基十指關，在上半場反超前。下半場戰况膠着，補時4分鐘樸路半傳半射中柱後，阿仙奴終維持2：1勝局，繼去年9月作客贏1：0後，隊史第5次單季在北倫敦打吡「雙殺」熱刺，並結束各賽事近3仗不勝。

阿仙奴賽後21戰43分重返次席，追至落後榜首利物浦4分但多踢一場，且在近17仗聯賽對壘傳統英超「Big 6」球隊以10勝7和不敗，續做大戰殺手，上次落敗已是前年4月作客1：4負曼城。領隊阿迪達賽後說：「前兩仗我們踢出表現但未能取得好結果，在這場今季最重要一仗，無疑考驗球隊的態度。最終球員展示出實力、勇氣和決心，由比賽第一分鐘在有球和無球狀態下都能傷害對手，完全值得取勝。如果保持這樣表現，季尾我們就會處於良好排名」。他點名讚揚是役出任左閘正選的18歲小將李維士斯基利沉着應戰，並提及緊接隨即備戰下周日主場硬撼阿士東維拉。功臣杜沙特及中場迪格蘭賴斯更稱，今仗表現理應取得更多入球。

熱刺則連續5場英超不勝，21戰24分吞第11場敗仗排13名，追平隊史英超同期最多輸波場數紀錄。領隊普斯迪高路與孫興慜都承認球隊表現太差，後者說：「非常失望，這仗對球會和球迷意義重大，但我們踢得太被動，亦不夠紀律性，球隊需在各方面做得更好。」熱刺下周日將作客愛華頓。

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