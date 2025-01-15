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省港盃｜文體旅局長羅淑佩讚港足發揮出色　點名對黃皓雋伍瑋謙印象最深 (22:51)

中國香港足球代表隊今晚（15日）在第43屆省港盃首回合作客遭廣東隊逼和1：1。今仗擔任主禮嘉賓的文化體育及旅遊局長羅淑佩賽後受訪時，點名稱讚港足發揮出色，當中對黃皓雋和伍瑋謙印象最深刻，並預告「下場香港見」。

羅淑佩今日赴廣州出席第15屆全運會和全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧運會粵港聯絡會議第12次會議，其後到越秀山體育場觀戰省港盃首回合，惟因遲到15分鐘，導致賽會臨時取消賽前握手禮直接開賽，至賽後才補辦儀式。羅淑佩事後接受傳媒訪問，大讚港足表現出色，提到對中場黃皓雋及門將伍瑋謙印象最深，「香港隊打得好好呀，好開心。8號（黃皓雋）中場好有拼勁，龍門（伍瑋謙）救咗幾個好波」。

羅淑佩本月初在立法會回答口頭質詢時，曾提到期盼港足發展應援會，對此她說：「留返畀足總去組織，好開心見到球迷都享受呢場比賽，我哋下星期香港再見。」

至於帶領港足出戰省港盃的英籍教練戴雅諾，賽後嘆道球隊值得摘勝而回，「即使戰况處於劣勢，我們的防守穩固，該失球有點不夠運。和波是合理，也是不幸」。對於後衛亞歷斯祖被指禁區內犯手球輸12碼，戴雅諾幽默道：「這仗有12碼嗎？」惟又稱要翻看片段才能定奪對錯。他另表示，次回合大軍名單會有所調整，日內會作決定。

至於12碼爭議主角亞歷斯祖，賽後承認獲中超球會斟介。今季從瑞典球會IK Oddevold外借到東方的他透露，原球會希望收取轉會費，「我們在商討解決方案，希望能滿足我征戰中超的渴望，也符合球會的意願」。

明報記者 林欣澤 廣州直擊

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