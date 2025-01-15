明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

省港盃｜港足首回合作客遭廣東逼和　隊長史提芬彭利拿建功　下半場輸爭議12碼 (21:51)

中國香港足球代表隊（港足）今晚（15日）作客廣州出戰第43屆省港盃首回合對廣東隊，縱有擔任隊長的入籍老將「肥彭」史提芬彭利拿上半場建奇功，但下半場失一球爭議12碼下，終雙方踢成1：1。次回合於下周三晚上8時重返香港大球場決勝負。

港足過去12屆省港盃作客廣東，在法定時間錄得1和11負不勝賽果，包括上屆次回合負1：3，兩回合計被追平3：3及互射12碼輸2：4，無緣三連霸。今屆港足由青年軍教頭戴雅諾帶隊，大港腳主帥韋斯活亦有隨行輔助領軍，造訪經翻新的越秀山體育場，有數十港足球迷北上支持。正選陣容起用5名23歲以上球員，包括出任隊長及中場的36歲入籍兵史提芬彭利拿，與艾華、胡晉銘、亞歷斯祖及余煒廉，聯同曾以行、曾樂圖、劉家喬及首召的入籍翼鋒李小恆等小將「擔正」；廣東隊正選盡遣深圳新鵬城班底，或隨這中超隊季前集訓將加盟的球員，僅得侯煜和楊一鳴兩名祖籍廣東球員；入選國足海口集訓名單的前鋒拜合拉木，昨歸隊後此戰隨即擔正，聯同上季中乙神射手夏達龍攻堅。

賽事原定晚上7時30分開賽，惟因擔任開球禮嘉賓的港府文化體育及旅遊局長羅淑佩遲到，賽事延誤近15分鐘，有現場球迷鼓譟高呼「開波」，在眾嘉賓入場時報以噓聲。羅淑佩從旅遊巴下車時，曾向香港足總主席霍啟山稱「好塞車」，賽事主辦單位臨時決定取消握手禮直接開賽。

身穿白色作客球衣的港足，開賽角球攻勢即令廣東隊禁區現混戰，並透過李小恆等製造快速反擊。廣東入局後控球權佔優，拜合拉木、夏達龍及周大地共3次接應傳中頭槌攻門均無功而還。中日混血的夏達龍其後因傷退下火線，廣東隊痛失前場支柱。港足受壓卻在38分鐘反客為主先開紀錄，李小恆左路傳中，劉家喬禁區內避過數人再二傳，史提芬彭利拿接應轉身射門，皮球省中對手改變方向入網，這老將入籍港足後首個入球助半場領先1：0。

這次廣東隊以深圳新鵬城為班底，因此遭現場不少廣州球迷「柴台」，在比賽期間高呼「還我廣州隊」。港足換邊後續穩守突擊，亞歷斯祖58分鐘在角球頭槌中柱彈出。4分鐘後廣東隊傳中斬入禁區，皮球越過出迎的伍瑋謙，曾以行門前護空門頂走。65分鐘後備落場的31歲港足前鋒劉智樂策動反擊攻勢，李小恆最後起腳被對手擋走；69分鐘後廣東右路傳中，後備入替的35歲老將姜至鵬後上禁區無人看管下「撻Q」炒高。戰至73分鐘，夏合扎提左路挑傳省中禁區內亞歷斯祖肩膊，但球證直指12碼，姜至鵬主射中鵠，為廣東追平。完場前港足反擊但艾華來遲一步未能門前起腳被解圍，終雙方打和1：1，下周三晚上8時重返香港大球場續戰次回合。

至於較早前的省港盃元老賽，有顧錦輝及李健和等名宿的香港元老隊，被張兵梅開二度與胡志軍的入球，作客0：3不敵有前南華兵李海強在陣的廣東元老隊，下周三下午於將軍澳足球訓練中心再戰。

明報記者 林欣澤 廣州直擊

省港盃｜廣東隊以深圳新鵬城為班底遭質疑代表性　深圳球迷：可標誌省開放一面

相關字詞﹕體育 編輯推介 港足 廣東隊 省港盃 深圳新鵬城 史堤芬彭利拿 羅淑佩 拜合拉木 戴雅諾 亞歷斯祖

上 / 下一篇新聞