省港盃｜港足首回合作客遭廣東逼和　隊長史提芬彭利拿建功　下半場輸爭議12碼 (21:51)

港足過去12屆省港盃作客廣東，在法定時間錄得1和11負不勝賽果，包括上屆次回合負1：3，兩回合計被追平3：3及互射12碼輸2：4，無緣三連霸。今屆港足由青年軍教頭戴雅諾帶隊，大港腳主帥韋斯活亦有隨行輔助領軍，造訪經翻新的越秀山體育場，有數十港足球迷北上支持。正選陣容起用5名23歲以上球員，包括出任隊長及中場的36歲入籍兵史提芬彭利拿，與艾華、胡晉銘、亞歷斯祖及余煒廉，聯同曾以行、曾樂圖、劉家喬及首召的入籍翼鋒李小恆等小將「擔正」；廣東隊正選盡遣深圳新鵬城班底，或隨這中超隊季前集訓將加盟的球員，僅得侯煜和楊一鳴兩名祖籍廣東球員；入選國足海口集訓名單的前鋒拜合拉木，昨歸隊後此戰隨即擔正，聯同上季中乙神射手夏達龍攻堅。

賽事原定晚上7時30分開賽，惟因擔任開球禮嘉賓的港府文化體育及旅遊局長羅淑佩遲到，賽事延誤近15分鐘，有現場球迷鼓譟高呼「開波」，在眾嘉賓入場時報以噓聲。羅淑佩從旅遊巴下車時，曾向香港足總主席霍啟山稱「好塞車」，賽事主辦單位臨時決定取消握手禮直接開賽。

身穿白色作客球衣的港足，開賽角球攻勢即令廣東隊禁區現混戰，並透過李小恆等製造快速反擊。廣東入局後控球權佔優，拜合拉木、夏達龍及周大地共3次接應傳中頭槌攻門均無功而還。中日混血的夏達龍其後因傷退下火線，廣東隊痛失前場支柱。港足受壓卻在38分鐘反客為主先開紀錄，李小恆左路傳中，劉家喬禁區內避過數人再二傳，史提芬彭利拿接應轉身射門，皮球省中對手改變方向入網，這老將入籍港足後首個入球助半場領先1：0。

這次廣東隊以深圳新鵬城為班底，因此遭現場不少廣州球迷「柴台」，在比賽期間高呼「還我廣州隊」。港足換邊後續穩守突擊，亞歷斯祖58分鐘在角球頭槌中柱彈出。4分鐘後廣東隊傳中斬入禁區，皮球越過出迎的伍瑋謙，曾以行門前護空門頂走。65分鐘後備落場的31歲港足前鋒劉智樂策動反擊攻勢，李小恆最後起腳被對手擋走；69分鐘後廣東右路傳中，後備入替的35歲老將姜至鵬後上禁區無人看管下「撻Q」炒高。戰至73分鐘，夏合扎提左路挑傳省中禁區內亞歷斯祖肩膊，但球證直指12碼，姜至鵬主射中鵠，為廣東追平。完場前港足反擊但艾華來遲一步未能門前起腳被解圍，終雙方打和1：1，下周三晚上8時重返香港大球場續戰次回合。

至於較早前的省港盃元老賽，有顧錦輝及李健和等名宿的香港元老隊，被張兵梅開二度與胡志軍的入球，作客0：3不敵有前南華兵李海強在陣的廣東元老隊，下周三下午於將軍澳足球訓練中心再戰。

明報記者 林欣澤 廣州直擊

省港盃｜廣東隊以深圳新鵬城為班底遭質疑代表性 深圳球迷：可標誌省開放一面