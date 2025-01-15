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省港盃｜廣東隊以深圳新鵬城為班底遭質疑代表性　深圳球迷：可標誌省開放一面 (19:45)

第43屆省港盃今晚（15日）7時半在廣州越秀山體育場上演首回合。力爭衛冕的廣東隊今屆改以中超球會深圳新鵬城為主要班底，有廣州球迷質疑代表性不足。另有深圳新鵬城球迷認為，深圳球會參賽可標誌廣東省開放一面。

明報記者 林欣澤 廣州直擊

廣東隊上屆以梅州客家、廣州隊及廣東廣州豹等廣東球會隊員組成；今屆則改以前身為四川九牛的深圳新鵬城為骨幹，以外省球員為主，配搭效力梅州客家的田子弈、李寧，以及來自廣東的成都蓉城後衛楊一鳴。

從廣州天河區赴越秀山觀戰的廣州隊球迷Jacky和Johnny直言對此感到失望，後者說：「這隊廣東隊並非正宗，像什麼人都可以代表廣東似的，難道在廣東上班就可以代表廣東？」Jacky則表示，球隊組成方式確令今屆省港盃失色，「以前廣東隊只得廣州人、廣東人，現在已經變晒」。

擁有70年歷史、曾奪兩屆亞冠盃冠軍的廣州隊（前稱廣州恒大）因未能清還債務，本月未列中國足協職業球會准入名單而宣布解散。支持廣州隊逾10年的Jacky和Johnny同表遺憾，稱今晚入場是為了觀看新球季從廣州隊轉投新鵬城的中場侯煜。Jacky認為內地球會依賴班主，生態並不健康，「感覺香港球會營運很專業，內地球會靠老闆投資，與球迷關係不深」。

至於深圳新鵬城球迷王森，今晚伙40多名球迷組織「深體南看台」成員從深圳前赴廣州助威。王森認為人們覺得深圳作為移民城市，球隊難免受到非議，「但深圳還是很多人接受球隊在當地紮根，深圳代表廣東，也代表廣東一種開放的精神。廣東隊很重視香港隊，因此派現在省內最強的隊伍應戰，那就是新鵬城」。對於廣州球迷質疑新鵬城欠代表性，他提到有組織成員上季曾隨廣州隊作客南京打氣，「喜歡一支球隊，不代表要恨另一支球隊；覺得我們不夠本土可以表達，互相尊重就可以」。

看見香港記者，王森亦特意提及效力該隊的港足射手安永佳，「他在我們護級路上發揮很大作用，他新球季會繼續為我們角逐中超。我們一直有很多香港球迷，今季主場搬到深圳體育中心更方便，歡迎香港人前來看比賽」。

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